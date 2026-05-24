به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید سلیمی گفت: نمایشگاه صنایع‌دستی و ویژه برنامه گپ‌شو در راستای یک هزار میدان و یک هزار بازارچه در اردیبهشت ماه برگزار شد.

معاون صنایع دستی استان فارس ادامه داد: نخستین نمایشگاه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی که به میزبانی شهر اسیر در حال برگزاری است، با استقبال کم‌نظیر مردم و با هدف حمایت از هنرمندان بومی در ۳۵ غرفه برپا شده و ویترینی از خلاقیت و هنرهای سنتی منطقه است.

سلیمی با اشاره به شور و نشاط ایجاد شده در میان شهروندان، افزود: به دلیل درخواست‌های مکرر و استقبال گرم بازدیدکنندگان، فعالیت این نمایشگاه برای یک شب دیگر تمدید شد تا فرصت بیشتری برای حمایت از صنعتگران و خرید محصولات خانگی فراهم شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مُهر نیز از برگزاری یک رویداد فرهنگی ویژه در شب اختتامیه خبر داد و گفت: یکشنبه شب سوم خرداد در سالن شهید قاسمی شهر اسیر، مراسم پایانی با اجرای برنامه محبوب (گپ شو) برگزار خواهد شد در این برنامه قصد داریم با دعوت از پیشکسوتان عزیز شهر اسیر، فضایی برای انتقال تجربیات اصیل و پیوند میان نسل جوان و بزرگان شهر ایجاد کنیم.

صدیقه موسوی‌زاده در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های مردمی و همکاری مسئولان محلی، خاطرنشان کرد که چنین رویدادهایی علاوه بر رونق اقتصادی مشاغل خانگی، به زنده‌ماندن هویت فرهنگی و اجتماعی منطقه کمک شایانی خواهد کرد.

