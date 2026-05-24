به‌گزارش میراث‌آریا، ورکشاپ و نمایشگاه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی به‌مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی، امروز یکشنبه سوم خردادماه ۱۴۰۵ در موزه صنایع‌دستی گرگان (خانه تاریخی امیرلطیفی) واقع در بافت تاریخی استرآباد برگزار شد.

این مراسم با حضور فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، حمید عمرانیرکاوندی معاون میراث‌فرهنگی استان، مریم حاجی‌ابراهیمی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان، جمعی از مدیران و کارشناسان، فعالان میراث‌فرهنگی، هنرمندان، تشکل‌ها و سمن‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، خبرنگاران، اهالی رسانه و دانش‌آموزان برگزار شد.

در حاشیه این برنامه، از تعدادی از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد. همچنین مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان از غرفه‌های برپا شده در نمایشگاه بازدید کرد و از نزدیک با هنرمندان و صنعتگران درباره روند تولید آثار، مشکلات و ظرفیت‌های این حوزه گفت‌وگو کرد.

فریدون فعالی در حاشیه این بازدید و در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: یکی از برنامه‌های شاخص هفته میراث‌فرهنگی در استان گلستان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه‌های هنرهای سنتی و صنایع‌دستی است که به همین مناسبت، نمایشگاهی از آثار هنرمندان استان در موزه صنایع‌دستی گرگان برپا شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: نکته حائز اهمیت در این نمایشگاه و کارگاه‌ها، شکل‌گیری زنجیره ارزش در حوزه صنایع‌دستی است؛ همان موضوعی که به‌دنبال تحقق آن هستیم. از مرحله تولید مواد اولیه تا تولید محصول نهایی، فرآیندی شکل می‌گیرد که می‌تواند ارزش‌افزوده قابل‌توجهی برای هنرمندان ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که محصولی از مزرعه آغازشده، به نخ، پارچه و درنهایت به یک اثر فاخر صنایع‌دستی تبدیل می‌شود.

او ادامه داد: این روند علاوه بر خلق آثار ماندگار، می‌تواند برای هنرمندان استان اشتغال پایدار و درآمدزایی ایجاد کند و زمینه تقویت اقتصاد خانواده‌ها را فراهم آورد.

فعالی با اشاره به ظرفیت بالای صنایع‌دستی در استان اظهار کرد: امروز بیش از ۴۰ هزار هنرمند صنایع‌دستی در گلستان فعالیت می‌کنند و استان دارای بیش از ۸۰ رشته صنایع‌دستی است که این تنوع به‌واسطه تنوع اقوام در گلستان شکل گرفته است. در حوزه‌هایی همچون پنبه، ابریشم و سایر رشته‌ها ظرفیت‌های ارزشمندی وجود دارد که باید برای تکمیل زنجیره ارزش در همه خوشه‌های صنایع‌دستی موردتوجه قرار گیرد.

