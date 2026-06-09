به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به شعار امسال هفته جهانی صنایع‌دستی با عنوان «صنایع‌دستی؛ اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» اظهار کرد: برنامه‌های هفته جهانی صنایع‌دستی از ۲۰ خردادماه با هدف پاسداشت هنرمندان، معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان، ترویج هنرهای سنتی و تقویت نقش صنایع‌دستی در توسعه اقتصاد خلاق برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی و تجلیل از پیشکسوتان و فعالان این حوزه از جمله برنامه‌های شاخص این هفته است که با هدف معرفی توانمندی‌های هنرمندان و ایجاد زمینه ارتباط بیشتر میان تولیدکنندگان و مخاطبان برگزار می‌شود.

او عنوان کرد: نشست فعالان صنایع‌دستی استان نیز با حضور هنرمندان، تولیدکنندگان و کارشناسان برگزار می‌شود و در این مراسم از دارندگان مهر اصالت ملی صنایع‌دستی به پاس تلاش در حفظ کیفیت، اصالت و ارزش‌های فرهنگی آثار تجلیل خواهد شد.

طالب‌نیا رونمایی از کتاب کودک صنایع‌دستی استان را از دیگر برنامه‌های هفته جهانی صنایع‌دستی برشمرد و یادآور شد: آشنایی کودکان و نوجوانان با هنرهای سنتی و ظرفیت‌های صنایع‌دستی بومی، زمینه‌ساز حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از تجربه استادکاران صنایع‌دستی بیان کرد: در این هفته دیدار با پیشکسوتان صنایع‌دستی و همچنین نشست تخصصی آشنایی نسل جوان با هنرها و صنایع سنتی و بومی استان به منظور انتقال دانش، مهارت و تجربیات ارزشمند این هنرمندان فراهم می‌شود.

او از توسعه زیرساخت‌های صنایع‌دستی در استان خبر داد و گفت: همزمان با این مناسبت، خانه صنایع‌دستی چاردولی، خانه صنایع‌دستی هورامان (پالنگان)، خانه صنایع‌دستی بیساران و خانه صنایع‌دستی لیلاخ دهگلان افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسند.

طالب‌نیا افزود: راه‌اندازی این مراکز با هدف حمایت از هنرمندان، توسعه آموزش‌های تخصصی، ایجاد فضا برای تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی و کمک به اشتغال‌زایی در مناطق مختلف استان انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با تاکید بر نقش صنایع‌دستی در حفظ هویت فرهنگی و توسعه اقتصادی گفت: صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین جلوه‌های فرهنگ و تمدن ایرانی است که علاوه بر صیانت از میراث‌فرهنگی، به عنوان یکی از ارکان اقتصاد خلاق در ایجاد اشتغال پایدار، توانمندسازی جوامع محلی و توسعه گردشگری نقش‌آفرینی می‌کند.

او خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان حمایت از هنرمندان، توسعه بازار فروش محصولات، تقویت آموزش‌های تخصصی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رونق صنایع‌دستی را با جدیت دنبال می‌کند و برگزاری برنامه‌های هفته جهانی صنایع‌دستی نیز در همین راستا برنامه‌ریزی شده است.

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