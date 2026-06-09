به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی قاسمی روز دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ در جلسه تخصصی کمیته فنی سرمایه‌گذاری گفت: ۱۵ پروژه جدید گردشگری مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت که این پروژه‌ها در حوزه‌های متنوعی از جمله احداث مجتمع‌های گردشگری، اردوگاه‌های تخصصی، سفره‌خانه‌های سنتی، اقامتگاه‌های بومی و همچنین تأسیسات اقامتی در خدمات رفاهی بین‌راهی طبقه‌بندی می‌شوند و طیف گسترده‌ای از نیازهای گردشگری استان را پوشش می‌دهند.

معاون سرمایه گذاری استان فارس افزود: این پروژه‌ها در شهرستان‌های استراتژیک استان از جمله شیراز، سپیدان، بیضا، مرودشت، سروستان، لارستان، استهبان، آباده و پاسارگاد پراکنده شده‌اند. برآورد اولیه نشان می‌دهد که این مجموعه‌ از پروژه‌ها، حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴هزار میلیارد ریال را به چرخه اقتصاد استان تزریق کرده و ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۴۳ نفر را داراست.

او تصریح کرد: کمیته فنی تنها به بررسی طرح‌های جدید محدود نمی‌شود؛ بلکه بخشی مهم از وظایف این شورا، پیگیری و حل چالش‌های متقاضیان فعلی است. در همین راستا، ۲۴ پرونده دیگر که شامل درخواست‌های تمدید مهلت، تغییر عنوان پروژه، اصلاح متراژ زمین و همچنین رفع موانع اداری برای اخذ تسهیلات بانکی بود، مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات نهایی برای پیشبرد آن‌ها اتخاذ شد.

قاسمی گفت: هدف از این جلسات، ایجاد تعامل میان سرمایه‌گذاران، نهادهای نظارتی و کارشناسان است تا با حذف بروکراسی‌های اداری و دقت در انتخاب طرح‌های سودآور، زیرساخت‌های گردشگری استان فارس در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد.

انتهای پیام/