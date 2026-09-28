پاکسازی بیستون با رویکرد گردشگری پایدار و نگاه به آینده دیجیتال

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن یکشنبه ۵ مهرماه اظهار کرد: برنامه پاکسازی محوطه تاریخی بیستون به مناسبت هفته گردشگری و توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه و مشارکت پایگاه میراث‌فرهنگی بیستون، تشکل‌های مردم‌نهاد، یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و یگان حفاظت محیط‌زیست استان برگزار شد.

معاون گردشگری استان کرمانشاه، افزود: محوطه تاریخی بیستون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری استان کرمانشاه، علاوه بر ارزش‌های تاریخی و فرهنگی، از ظرفیت‌های طبیعی و محیطی قابل توجهی برخوردار است و حفاظت از این مجموعه نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها، تشکل‌های مردمی، جوامع محلی و گردشگران است.

روشن با تأکید بر اینکه حفاظت از میراث‌فرهنگی و محیط‌زیست دو موضوع جدایی‌ناپذیر در توسعه گردشگری پایدار هستند، تصریح کرد: پاکسازی و صیانت از محوطه‌های تاریخی تنها یک اقدام خدماتی نیست، بلکه اقدامی فرهنگی و اجتماعی برای افزایش حس مسئولیت‌پذیری عمومی نسبت به میراث ارزشمند کشور و محیط‌زیست است.

روشن ادامه داد: حضور تشکل‌های مردم‌نهاد و نیروهای یگان‌های حفاظت میراث‌فرهنگی و محیط‌زیست در این برنامه نشان‌دهنده اهمیت مشارکت اجتماعی در حفاظت از داشته‌های تاریخی و طبیعی استان است و می‌تواند به الگویی برای اجرای برنامه‌های مشابه در دیگر مقاصد گردشگری کرمانشاه تبدیل شود.

او همچنین با اشاره به شعار برنامه «برنامه دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ظرفیت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی می‌تواند در معرفی بهتر مقاصد گردشگری، مدیریت هوشمند بازدیدکنندگان، ارتقای تجربه گردشگر و حرکت به سمت گردشگری پایدار نقش مؤثری داشته باشد.

معاون گردشگری استان کرمانشاه تأکید کرد: توسعه گردشگری زمانی می‌تواند پایدار و ماندگار باشد که در کنار معرفی جاذبه‌ها، حفاظت از محیط‌زیست، صیانت از میراث‌فرهنگی و افزایش مشارکت مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

روشن در پایان گفت: برنامه پاکسازی محوطه تاریخی بیستون، نمادی از همدلی مجموعه‌های دولتی و مردمی برای حفاظت از سرمایه‌های تاریخی و طبیعی استان است و استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز فرهنگ‌سازی بیشتر و تقویت گردشگری مسئولانه در کرمانشاه باشد.

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