به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، راضیه صالحی بالاشهری شامگاه یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری در شهرستان رودان گفت: همزمان با این هفته، جمعی از فعالان و هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان در رزمایش «جان‌فدا» حضور یافتند و با برپایی موکب پذیرایی در این برنامه مشارکت کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رودان افزود: این حضور با هدف مشارکت هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان و معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی رودان انجام شد.

او افزود: برپایی موکب پذیرایی و حضور صنعتگران صنایع‌دستی، فرصتی برای تعامل بیشتر هنرمندان با مردم و شرکت‌کنندگان در رزمایش و معرفی بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان بود.

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