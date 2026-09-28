به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری در حکمی ابراهیم شهرانی را به‌عنوان سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری منصوب کرد.

شهرانی از نیروهای باسابقه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری سال‌ها در حوزه‌های مختلف مرتبط با سرمایه‌گذاری و گردشگری این استان فعالیت داشته است.

او پیش از این به‌عنوان رئیس اداره سرمایه‌گذاری معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کیار، کارشناس توسعه گردشگری داخلی، کارشناس بازاریابی و تبلیغات، کارشناس نظارت بر تأسیسات گردشگری، کارشناس دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، کارشناس آموزش و تشکل‌ها و کارشناس مناطق نمونه گردشگری این اداره‌کل فعالیت کرده است.

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