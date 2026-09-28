هویت بافنده باید جایگزین نام تجار شود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید سلیمی روز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ در آیین رونمایی از قالی چهارنقش شیراز از سری برنامه‌های رویداد گردشگری مهر شیراز و همزمان با روز جهانی گردشگری در موزه بلدیه شیراز برگزار شد، با اشاره به اینکه شیراز به دلیل جمعیت بالای عشایری و روستایی شهرنشین، مهارت بالایی در بافندگی دارد، گفت: در تمام محافل، تجار معرفی می‌شوند و من جایی ندیدم که فرشی با نام بافنده‌اش معرفی شود در حالی که در فضای مجازی کوچک‌ترین دستاوردها رسانه‌ای می‌شود، بافندگانی با مهارت‌های خیره‌کننده در حاشیه مانده‌اند.

معاون صنایع دستی استان فارس در این راستا به تجربه شخصی خود در پیگیری یک اثر موزه‌ای اشاره و تصریح کرد: چند سال پیش با بافنده‌ای از اقوام قشقایی آشنا شدم که فرشی با ریزبافی خیره‌کننده (۸۰ تا ۹۰ رج) بافته بود؛ این نشان می‌دهد چه سرمایه‌های انسانی ارزشمندی در این حوزه داریم.

سلیمی با نقد شدید وضعیت تبلیغاتی این صنعت، تصریح کرد: وقتی در شهر گذر می‌کنی، تمام تابلوهای تبلیغاتی در گروی فرش‌های ماشینی است و تابلویی برای تبلیغ فرش دستباف نمی‌بینم.

او افزود: بافندگان دستباف توان مالی قوی ندارند و دولت و بخش خصوصی باید طبق برنامه هفتم توسعه، پیشران حمایت از آن‌ها باشند تا هویت بافنده در محصول نهایی دخیل شود.

معاون صنایع دستی استان فارس با تشریح پیچیدگی‌های فنی این هنر، بافندگی را یک مهندسی پیچیده دانست و افزود: از زمان چیدن پشم گوسفند و تعیین جایگاه ریشه تا رنگرزی و چله‌کشی، بافت یک فرش کمتر از ساخت یک برج ۴۰ یا ۵۰ طبقه سادگی ندارد. دلیل اینکه کسی جرأت تولید فرش‌های بزرگ‌سایز را ندارد، همین پیچیدگی‌های مهندسی است؛ چرا که کوچک‌ترین اشتباه در مهارت بافنده، باعث ایراد در کل اثر و عدم فروش آن می‌شود.

سلیمی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های نهفته در محله‌های شیراز، به‌ویژه محله مهدی‌آباد، خاطرنشان کرد: بسیاری از این گنجینه‌ها در خانه‌هایی هستند که شاید از نظر ظاهری زیبا نباشند، اما در دل آن‌ها بهشت‌های هزاررنگی از انواع دستباف‌ها نهفته است.

او در پایان بر لزوم اجرای برنامه‌های عملیاتی برای فعال‌سازی این حوزه تأکید کرد و پیشنهاد داد تا از طریق برگزاری جشنواره‌ها، ورکشاپ‌های گروهی و ایجاد «خانه فرش»، دانش بافندگی منتقل شده و با ارج نهادن به بافندگان، هویت آن‌ها بازگردانده شود.

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