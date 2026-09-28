بازدید از قلعه الموت و دولتخانه صفوی قزوین در هفته گردشگری رایگان شد

به گزارش میراث آریا، مریم مهدوی روز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ درباره هفته گردشگری گفت: به مناسبت گرامیداشت این روز، بازدید از مجموعه دولتخانه صفوی در شهر قزوین و قلعه تاریخی الموت برای عموم گردشگران و علاقه‌مندان به مدت یک هفته رایگان خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین افزود: این اقدام با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای مردم و گردشگران به منظور آشنایی با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان و بهره‌مندی از جاذبه‌های گردشگری قزوین انجام می‌شود.

او ادامه داد: مجموعه دولتخانه صفوی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های تاریخی قزوین و قلعه الموت به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین جاذبه‌های تاریخی و گردشگری استان که به تازگی در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده، ظرفیت ارزشمندی برای معرفی پیشینه تاریخی و فرهنگی قزوین به گردشگران دارند.

مهدوی با تبریک روز جهانی گردشگری به فعالان این حوزه گفت: امیدواریم فراهم شدن امکان بازدید رایگان از این دو مجموعه، زمینه حضور بیشتر مردم و گردشگران و تجربه‌ای متفاوت از ظرفیت‌های تاریخی قزوین را فراهم کند.

این آثار از ساعت ۹ الی ۱۷ میزبان بازدیدکنندگان و گردشگران هستند.

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