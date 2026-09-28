به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با روز جهانی و هفته گردشگری، عطا حسن‌پور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان به همراه عباسیان معاون گردشگری، باقری مسئول حراست و جمعی از کارکنان این اداره‌کل با حضور در گلزار شهدای خرم‌آباد، با آرمان‌های والای امام خمینی(ره)، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر شهید انقلاب تجدید میثاق کردند.

حاضران در این آیین با حضور بر مزار شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشته و بر ادامه راه پرافتخار آنان تأکید کردند.

در این مراسم، مدیران و کارکنان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بر پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و تداوم مسیر ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

این برنامه در راستای گرامیداشت هفته گردشگری و با هدف ارج نهادن به مقام والای شهدا و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار شد.

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