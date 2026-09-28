به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی روز دوشنبه ۶ مهرماه با تأکید بر اهمیت برگزاری هفته‌بازارهای صنایع‌دستی گفت: کاهش قدرت خرید، محدود شدن بازارهای فروش و مشکلات بازاریابی باعث شده است بسیاری از هنرمندان، با وجود تولید محصولات باکیفیت، با فروش نرفتن آثار و انباشت تولیدات روبه‌رو شوند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه افزود: ادامه این وضعیت می‌تواند انگیزه هنرمندان را کاهش دهد، کارگاه‌ها را به تعطیلی بکشاند و نیروهای ماهر را از چرخه تولید خارج کند؛ موضوعی که در نهایت به حفظ و تداوم هنرها و صنایع‌دستی بومی آسیب می‌زند.

کوگانی برگزاری منظم روزبازارها، شب‌بازارها و هفته‌بازارهای تخصصی صنایع‌دستی را راهکاری عملی و کم‌هزینه برای حمایت از هنرمندان دانست و اظهار کرد: این بازارها امکان ارتباط مستقیم هنرمند با مصرف‌کننده را فراهم می‌کنند، واسطه‌ها را کاهش می‌دهند و به فروش محصولات انباشته‌شده و افزایش نقدینگی هنرمندان کمک می‌کنند.

او با اشاره به دیگر کارکردهای این بازارها گفت: آشنا کردن شهروندان با هنرهای بومی و منطقه‌ای، جذب گردشگران، حمایت از مشاغل خانگی و کارگاه‌های کوچک، ایجاد فضای رقابتی برای ارتقای کیفیت و بسته‌بندی محصولات و کمک به رونق اقتصاد محلی، از جمله ظرفیت‌های بازارهای صنایع‌دستی است. همچنین ایجاد چنین بازارهایی می‌تواند فرصت‌های شغلی تازه‌ای فراهم کند و خرید صنایع‌دستی را به عادتی پایدار در میان مردم تبدیل سازد.

کوگانی تأکید کرد: این بازارها برای اثرگذاری نباید فقط به مناسبت‌های خاص محدود شوند؛ بلکه باید با تقویم مشخص و اطلاع‌رسانی مستمر، در نقاط پرتردد شهری، مراکز گردشگری و فضاهای فرهنگی برگزار شوند تا شهروندان و گردشگران از زمان و مکان خرید مستقیم از هنرمندان آگاه باشند.

او در پایان گفت: در شرایط کنونی، ایجاد بازار فروش برای هنرمندان به اندازه حمایت از تولید اهمیت دارد. برگزاری منظم روزبازار، شب‌بازار و هفته‌بازار صنایع‌دستی می‌تواند از قالب نمایشگاهی موقت فراتر رود و به بازاری پایدار برای فروش محصولات، حمایت از هنرمندان و رونق صنایع‌دستی استان تبدیل شود.

انتهای پیام/