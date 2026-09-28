به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی اصغر طاهری باب اناری امروز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این رویداد فرهنگی که با استقبال پرشور شهروندان و گردشگران همراه بوده، از تاریخ ۸ الی ۱۰ مهرماه در محل بوستان غدیر شهر باب‌انار میزبان علاقه‌مندان است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خفر افزود :در این جشنواره، ۳۰ غرفه متنوع برپا شده است که تولیدات هنری هنرمندان شهرستان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، شامل گلدوزی، احجام چوبی، گلیم‌بافی، حصیربافی، سفالگری و…در کنار عرضه غذاهای محلی و سوغات سنتی خفر را به نمایش می‌گذارد.

طاهری باب اناری با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی در معرفی هویت بومی منطقه بیان کرد: هدف اصلی ما از برگزاری این جشنواره، علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، فراهم کردن بستری برای عرضه مستقیم محصولات هنرمندان و تولیدکنندگان خانگی است تا بتوانیم گامی مؤثر در جهت رونق اقتصاد گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان برداریم.

او افزود: خفر با دارا بودن ظرفیت‌های بالقوه در حوزه باغداری، گردشگری کشاورزی و صنایع‌دستی، قابلیت‌های فراوانی برای جذب گردشگران دارد و این جشنواره دریچه‌ای برای معرفی این پتانسیل‌هاست.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خفر ادامه داد:این نمایشگاه که با همکاری میراث‌فرهنگی، فرمانداری، کارگروه بانوی آفرینش، اتاق اصناف، شهرداری باب‌انار برگزار شده، از تاریخ ۸ تا ۱۰ مهرماه در بوستان غدیر باب‌انار پذیرای بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر بومی است.

اداره میراث‌فرهنگی شهرستان خفر از عموم مردم و گردشگران دعوت می‌کند تا ضمن بازدید از این جشنواره، با حمایت از هنرمندان بومی، در حفظ و ترویج فرهنگ غنی منطقه سهیم باشند.

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