محمد عجم روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا به مناسبت هفته گردشگری، ضمن تبریک این هفته به فعالان حوزه گردشگری و هتلداری، درباره ظرفیت‌ها، مسائل و نیازهای صنعت اقامت استان سخن گفت.

رئیس انجمن حرفه‌ای هتل، متل و هتل‌آپارتمان‌داران استان گلستان با اشاره به سابقه فعالیت خود در این حوزه بیان کرد: سال‌هاست به‌عنوان مدیر هتل عجم آزادشهر در حوزه گردشگری و به‌ویژه صنعت هتلداری گلستان فعالیت دارم و در این مدت از نزدیک با ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و همچنین مسائل و مشکلات فعالان حوزه اقامت استان آشنا شده‌ام.

او افزود: حدود سه سال است مسئولیت انجمن حرفه‌ای هتل، متل و هتل‌آپارتمان‌داران استان گلستان را بر عهده دارم و تلاش ما این بوده که در کنار اعضای انجمن باشیم، مطالبات آنان را پیگیری کنیم و برای ارتقای کیفیت خدمات اقامتی استان گام برداریم.

عجم درباره مهم‌ترین وظایف این تشکل گفت: ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان واحدهای اقامتی و پیگیری مسائل صنفی و حرفه‌ای اعضا از مهم‌ترین وظایف انجمن است. تلاش می‌کنیم صدای هتلداران و مدیران واحدهای اقامتی را به مسئولان منتقل کنیم و در مقابل، سیاست‌ها و تصمیمات مرتبط با حوزه گردشگری را نیز برای اعضا تبیین کنیم.

رئیس انجمن حرفه‌ای هتل، متل و هتل‌آپارتمان‌داران استان گلستان حفظ پایداری فعالیت واحدهای اقامتی، رفع موانع پیش‌ روی آنها و ارتقای کیفیت خدمات را از مهم‌ترین موضوعات روز صنعت هتلداری دانست و افزود: هرچه مسائل هتلداران کاهش پیدا کند، نتیجه آن به شکل مستقیم در کیفیت خدمات ارائه‌شده به مسافران و رونق گردشگری استان دیده خواهد شد.

هتل، بخشی از تجربه سفر گردشگر است

او با بیان این‌که هتل صرفاً محلی برای خواب و اقامت مسافر نیست، گفت: مراکز اقامتی یکی از نخستین نقاط تماس گردشگر با فرهنگ، مهمان‌نوازی و ظرفیت‌های یک مقصد هستند و می‌توانند نقش مهمی در شکل‌گیری تصویر ذهنی مسافر از استان داشته باشند.

عجم افزود: گردشگری که وارد گلستان می‌شود می‌تواند از طریق مدیران و کارکنان مراکز اقامتی با جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، غذاهای محلی و دیگر ظرفیت‌های استان آشنا شود. کیفیت رفتار، نظافت، خدمات، راهنمایی مناسب و نحوه برخورد کارکنان، همگی بخشی از تجربه سفر گردشگر را شکل می‌دهند.

رئیس انجمن حرفه‌ای هتل، متل و هتل‌آپارتمان‌داران گلستان تأکید کرد: صنعت هتلداری باید در کنار سایر اجزای زنجیره گردشگری دیده شود و از ظرفیت مراکز اقامتی برای معرفی بهتر استان نیز بهره گرفته شود.

او در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات مؤثر در سال‌های اخیر گفت: توجه بیشتر به هماهنگی میان بخش‌های مختلف گردشگری و استفاده از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای، از اقداماتی است که می‌تواند به توسعه این صنعت کمک کند.

عجم افزود: هر برنامه‌ای که به افزایش حضور گردشگران، معرفی ظرفیت‌های گلستان، برگزاری رویدادها و تقویت ارتباط میان بخش دولتی و خصوصی کمک کند، در نهایت بر فعالیت واحدهای اقامتی نیز اثر خواهد گذاشت.

رئیس انجمن حرفه‌ای هتل، متل و هتل‌آپارتمان‌داران گلستان بیان کرد: نتیجه این اقدامات باید در افزایش مدت ماندگاری مسافر، بهبود ضریب اشغال واحدهای اقامتی و رونق کسب‌وکارهای وابسته به گردشگری دیده شود. گلستان هنوز ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه گردشگری دارد و نباید به شرایط موجود اکتفا کرد.

او همکاری انجمن با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: ممکن است در برخی موضوعات دیدگاه‌های متفاوتی میان بخش خصوصی و دستگاه اجرایی وجود داشته باشد، اما اصل مهم، استمرار گفت‌وگو و تعامل برای رسیدن به راه‌حل است.

عجم افزود: انتقال مسائل واقعی واحدهای اقامتی به مسئولان و تلاش برای یافتن راهکارهای اجرایی از مهم‌ترین محورهای این همکاری است. حضور نمایندگان بخش خصوصی در نشست‌ها و فرآیندهای تصمیم‌گیری کمک می‌کند تصمیم‌ها با شناخت دقیق‌تری از شرایط واقعی صنعت گردشگری اتخاذ شود.

رئیس انجمن حرفه‌ای هتل، متل و هتل‌آپارتمان‌داران گلستان همچنین درباره تشکیل شورای راهبردی اداره‌کل و شورای هماهنگی گردشگری استان گفت: تشکیل چنین شوراهایی فرصت مناسبی برای نزدیک‌تر شدن بخش دولتی و خصوصی است. فعالان گردشگری سال‌ها در میدان عمل حضور داشته‌اند و تجربه آنان می‌تواند در تصمیم‌سازی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

او ادامه داد: حضور هتلداران در این جلسات زمینه‌ای فراهم کرده تا مسائل و پیشنهادهای این حوزه، از هزینه‌ها و زیرساخت‌ها تا تبلیغات، جذب گردشگر، افزایش ماندگاری مسافر و ارتقای کیفیت خدمات، به‌صورت مستقیم مطرح شود.

عجم گفت: هرچه دیدگاه بخش خصوصی بیشتر در فرآیند تصمیم‌گیری شنیده شود، تصمیم‌ها نیز به واقعیت‌های موجود در صنعت گردشگری نزدیک‌تر خواهد شد.

افزایش هزینه‌های جاری، چالش جدی واحدهای اقامتی

رئیس انجمن حرفه‌ای هتل، متل و هتل‌آپارتمان‌داران گلستان درباره مهم‌ترین مسئله فعلی اعضای انجمن گفت: افزایش هزینه‌های جاری و دشواری حفظ صرفه اقتصادی واحدهای اقامتی در کنار ضرورت ارائه خدمات باکیفیت، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز هتلداران است.

او افزود: هزینه‌های انرژی، نیروی انسانی، نگهداری و سایر هزینه‌های مرتبط فشار قابل‌توجهی به واحدهای اقامتی وارد می‌کند و لازم است در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این بخش، شرایط واقعی فعالان صنعت اقامت مورد توجه قرار گیرد.

عجم با اشاره به هزینه ترانزیت برق گفت: هزینه‌های مربوط به ترانزیت برق برای برخی واحدهای اقامتی بسیار بالاست؛ در حالی که فعالیت هتل در حوزه گردشگری است و نباید با شرایط واحدهای صنعتی یکسان دیده شود. برای نمونه، هزینه ترانزیت برق هتل محل فعالیت خودم حدود ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شده که در شرایط فعلی رقم قابل‌توجهی برای یک واحد اقامتی است.

رئیس انجمن حرفه‌ای هتل، متل و هتل‌آپارتمان‌داران گلستان افزود: انتظار ما این است که برای رفع موانع فعالیت، کاهش فشار هزینه‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری در صنعت اقامت، راهکارهای عملی و متناسب با شرایط این حوزه در نظر گرفته شود.

او درباره برنامه‌های انجمن نیز گفت: تقویت همدلی میان اعضا، پیگیری منسجم مطالبات، توسعه آموزش، ارتقای کیفیت خدمات و استفاده بیشتر از ظرفیت تشکل حرفه‌ای برای حل مسائل صنفی از محورهایی است که دنبال می‌کنیم.

عجم با قدردانی از مدیران، کارکنان و نیروهای فعال در صنعت هتلداری استان گفت: کارکنان واحدهای اقامتی در تمام طول سال و حتی در روزهای تعطیل و مناسبت‌ها برای آسایش و رضایت مسافران تلاش می‌کنند و هفته گردشگری فرصت مناسبی برای قدردانی از زحمات آنان است.

رئیس انجمن حرفه‌ای هتل، متل و هتل‌آپارتمان‌داران گلستان مهم‌ترین هدف برای آینده گردشگری استان را افزایش ماندگاری مسافر دانست و افزود: باید تلاش کنیم گلستان از استانی که بخشی از مسافران تنها از آن عبور می‌کنند، به مقصدی برای اقامت، تجربه و سفر چندروزه تبدیل شود.

او گفت: تحقق این هدف نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، هتلداران، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان، جوامع حرفه‌ای و سایر فعالان بخش خصوصی است.

عجم در پایان خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم مدت ماندگاری گردشگران را افزایش دهیم و در کنار آن کیفیت خدمات را ارتقا دهیم، آثار اقتصادی توسعه گردشگری تنها محدود به مراکز اقامتی نخواهد بود و می‌تواند به کسب‌وکارها و جوامع محلی در نقاط مختلف استان نیز برسد.

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