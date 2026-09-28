محمد نوذری روز یکشنبه ۵ مهر مهرماه در پیام خود به مناسبت روز جهانی و هفته گردشگری گفت: گردشگری تنها سفر در مسیر جغرافیا نیست؛ بلکه سفری به عمق تاریخ، فرهنگ، طبیعت و روایت‌های یک سرزمین و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تمدنی و انسانی ایران عزیز به جهانیان است.

استاندار قزوین اظهار کرد: استان قزوین، به عنوان یکی از کهن‌ترین کانون‌های تمدن و فرهنگ ایران، از گنجینه‌ای کم‌نظیر از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی برخوردار است؛ از بناها و مجموعه‌های تاریخی شهر قزوین و میراث ارزشمند صفوی تا روستاها، باغستان سنتی، چشم‌اندازهای طبیعی و ظرفیت‌های کوهستانی و روستایی استان که هر یک از آنها می‌تواند مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی باشد.

نوذری افزود: در این میان، قلعه الموت به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین میراث تاریخی و طبیعی قزوین، تنها یک بنای تاریخی نیست؛ بلکه نمادی از شکوه تاریخ، طبیعت منحصربه‌فرد و روایت‌های ماندگار این سرزمین است و می‌تواند در کنار دیگر ظرفیت‌های گردشگری استان، نقشی مؤثر در معرفی قزوین به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری ایران ایفا کند.

استاندار قزوین بیان کرد: بی‌تردید توسعه گردشگری در قزوین، علاوه بر صیانت از میراث تاریخی و طبیعی، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، اشتغال، تقویت کسب‌وکارهای محلی و افزایش تعاملات فرهنگی خواهد بود.

نوذری ادامه داد: از این رو، توجه به زیرساخت‌های گردشگری، معرفی شایسته ظرفیت‌های استان، حمایت از فعالان این حوزه و ایجاد زمینه حضور سرمایه‌گذاران، از اولویت‌های توسعه‌ای استان به شمار می‌رود.

او در پایان روز جهانی گردشگری را به همه فعالان عرصه گردشگری، میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی، راهنمایان گردشگری، سرمایه‌گذاران، جوامع محلی و مردم فرهنگ‌دوست قزوین تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد: با همدلی و برنامه‌ریزی، قزوین بیش از پیش به مقصدی درخشان برای گردشگران ایران و جهان تبدیل شود.

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