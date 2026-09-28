به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هاجر شریفی گفت: این طرح باهدف توسعه استفاده از انرژی‌های پاک و تجدید پذیر و بهره‌گیری از ظرفیت انرژی خورشیدی در واحدهای گردشگری و اقامتگاه‌های بوم‌گردی اجرا شده است. بهره‌بردار اقامتگاه بوم‌گردی ورشیو با اجرای این طرح، گامی در راستای کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی، استفاده از انرژی پاک و توجه به الزامات توسعه پایدار در حوزه گردشگری برداشته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز ادامه داد: در نخستین روز هفته گردشگری و پنجم مهرماه، بخشدار مرکزی شهرستان نطنز، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز و دهیار روستای طار ضمن حضور در اقامتگاه بوم‌گردی ورشیو، از صفحات خورشیدی نصب‌شده در این مجموعه بازدید کردند.

شریفی افزود: بخشدار مرکزی شهرستان نطنز نیز در این بازدید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری، استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و حمایت از طرح‌هایی که در مسیر توسعه پایدار روستاها اجرا می‌شوند، تأکید کرد.

او با اشاره به اهمیت استفاده از انرژی‌های پاک در واحدهای گردشگری، توجه به ملاحظات و ضوابط میراث فرهنگی در اجرای چنین طرح‌هایی را ضروری دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی اقامتگاه‌های بوم‌گردی در محدوده بافت‌های تاریخی قرار دارند و در برخی موارد نیز خود اقامتگاه در بنای تاریخی و ثبت‌شده مستقر است، لازم است پیش از هرگونه اقدام برای نصب صفحات خورشیدی و تجهیزات مرتبط، استعلام‌های لازم از مراجع ذی‌ربط میراث فرهنگی اخذ شود تا اجرای این طرح‌ها با رعایت ضوابط، حفظ اصالت بنا و صیانت از منظر و بافت تاریخی انجام شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز افزود: توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در حوزه گردشگری، در صورت رعایت ضوابط و ملاحظات میراث فرهنگی، می‌تواند ضمن کمک به حفاظت از محیط‌زیست، زمینه‌ساز کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی و حرکت واحدهای گردشگری به سمت گردشگری سبز و پایدار باشد.

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