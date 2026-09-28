به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵، حسن میرزایی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، به همراه محمدرضا امیدی‌راد، فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان، از روند فعالیت‌های پژوهشی و مطالعات میدانی باستان‌شناسی در محدوده منظر فرهنگی ماسوله بازدید کردند.

مطالعات و بررسی‌های باستان‌شناسی این محدوده با هدف تکمیل مستندات و شناخت دقیق‌تر ابعاد تاریخی و فرهنگی منظر فرهنگی ماسوله ادامه دارد. گروهی از باستان‌شناسان زیر نظر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، در حال انجام پژوهش‌های میدانی در این عرصه هستند.

در جریان بازدید، حاضران ضمن حضور در بخش‌هایی از عرصه‌های مورد مطالعه و آشنایی با روند پژوهش‌ها، گزارشی از یافته‌ها، مراحل مطالعات و ضرورت‌های حفاظتی محوطه‌های شناسایی‌شده دریافت کردند.

راهکارهای تقویت حفاظت و صیانت از محدوده‌های مورد مطالعه و کاوش، شیوه پایش عرصه‌های باستان‌شناختی و پیشگیری از آسیب یا مداخله غیرمجاز نیز با حضور کارشناسان بررسی شد. حاضران بر تداوم هماهنگی میان پژوهشگران، اداره‌کل میراث فرهنگی گیلان و یگان حفاظت برای پشتیبانی از مطالعات علمی و حفاظت مؤثر از آثار و شواهد باستان‌شناختی تأکید کردند.

منظر فرهنگی ماسوله با برخورداری از آثار و شواهد تاریخی، باستان‌شناختی و فرهنگی، ظرفیت مهمی برای شناخت سیر استقرارهای انسانی و تعامل آن‌ها با منابع طبیعی و فعالیت‌های تولیدی و صنعتی تاریخی دارد.

این بازدید با هدف تقویت هماهنگی‌های اجرایی و حفاظتی و حمایت از فعالیت‌های علمی مرتبط با پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی ماسوله انجام شد.

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