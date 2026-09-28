سهم استان از اقتصاد گردشگری کشور باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمحمدرضا هاشمی به مناسبت روز جهانی و هفته گردشگری در پیامی، هفته گردشگری را فرصتی ارزشمند برای بازخوانی ظرفیت‌های گسترده این حوزه و توجه دوباره به نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، رونق کسب‌وکارهای محلی، تقویت اقتصاد جوامع بومی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی ایران اسلامی دانست.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه گردشگری امروز صرفاً به معنای سفر و بازدید از جاذبه‌ها نیست، افزود: این صنعت می‌تواند با فعال کردن ظرفیت‌های بومی، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، ماندگاری جمعیت، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید برای جوانان باشد.

او خراسان جنوبی را سرزمینی برخوردار از تنوع کم‌نظیر طبیعی، تاریخی و فرهنگی توصیف کرد و گفت: کویرهای چشم‌نواز و آسمان پرستاره، روستاهای تاریخی، باغ‌های ایرانی، قنوات، بناهای تاریخی، صنایع‌دستی متنوع، آیین‌ها و میراث فرهنگی ارزشمند و ظرفیت‌های منحصربه‌فرد در حوزه گردشگری کشاورزی و روستایی، سرمایه‌هایی ارزشمند برای حرکت استان به سمت توسعه گردشگری و تبدیل ظرفیت‌های نهفته به فرصت‌های اقتصادی هستند.

هاشمی ادامه داد: ثبت جهانی برخی از داشته‌های ارزشمند استان و قرار گرفتن بخش‌هایی از خراسان جنوبی در مسیرهای مهم گردشگری کشور، فرصت مناسبی برای معرفی این خطه به گردشگران داخلی و خارجی فراهم کرده است، اما قطعاً همه این ظرفیت‌ها باید از مرحله معرفی و ثبت به مرحله بهره‌برداری اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده برای مردم استان برسد.

استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه گردشگری تأکید کرد و گفت: تکمیل زیرساخت‌های گردشگری، تقویت اقامتگاه‌های بوم‌گردی، حمایت از سرمایه‌گذاران، توسعه گردشگری روستایی و عشایری، معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده و پیوند گردشگری با صنایع‌دستی، کشاورزی و محصولات بومی باید مورد توجه قرار گیرد تا سهم واقعی خراسان جنوبی از اقتصاد گردشگری کشور افزایش یابد.

او نقش بخش خصوصی، جوامع محلی، فعالان گردشگری، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه جوانان خلاق و کارآفرین استان را در این مسیر مهم دانست و افزود: گردشگری زمانی به توسعه پایدار منجر می‌شود که مردم محلی خود را صاحبان اصلی این ظرفیت بدانند و سهم آن‌ها از رونق اقتصادی حاصل از گردشگری به‌طور ملموس افزایش یابد.

هاشمی همچنین ضمن گرامیداشت هفته گردشگری، از تلاش‌های فعالان این عرصه، سرمایه‌گذاران، راهنمایان گردشگری، مجموعه‌های اقامتی و پذیرایی، هنرمندان صنایع‌دستی و همه دست‌اندرکاران معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی استان قدردانی کرد.

او ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی، خراسان جنوبی از مقصدی کمتر شناخته‌شده به یکی از مقاصد شاخص گردشگری کشور تبدیل شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: معرفی شایسته ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی استان، علاوه بر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، فرصتی برای معرفی فرهنگ غنی، مهمان‌نوازی و هویت اصیل مردم خراسان جنوبی به ایران و جهان خواهد بود.

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