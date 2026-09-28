فناوری باید در خدمت پیوند میراث فرهنگی و زندگی امروز باشد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در متن پیام سید احمد برآبادی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی به مناسبت روز جهانی و هفته گردشگری آمده است:

خراسان جنوبی از آن دست سرزمین‌هایی است که بخش مهمی از جذابیت آن، در روایت‌هایی نهفته است که نسل به نسل منتقل شده‌اند؛ در معماری بناهای تاریخی، در صدای چرخش آسبادها، در آیین‌ها و جشن‌های بومی، در طعم محصولات محلی، در نقش‌ونگار صنایع‌دستی و در دستان مردمانی که هنوز بخشی از میراث نیاکان خود را زندگی می‌کنند.

هفته گردشگری، بهانه‌ای است برای دیدن دوباره همین سرمایه‌های زنده و اندیشیدن به راه‌های تازه معرفی و بهره‌گیری از آن‌ها. شعار امسال، «بازطراحی گردشگری با هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال» است؛ که بر ظرفیت فناوری‌های نوین برای هوشمندسازی مدیریت مقصد، ارتقای خدمات و تسهیل تجربه سفر تأکید دارد. استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند خراسان جنوبی را در معرفی گسترده‌تر داشته‌های فرهنگی، طبیعی و گردشگری خود یاری کند.

امروز مأموریت ما تنها حفاظت از گذشته نیست؛ باید میان میراث و زندگی امروز پیوندی تازه ایجاد کنیم. گردشگری زمانی معنا پیدا می‌کند که بنا و محوطه تاریخی، روستا و شهر، هنر و صنایع‌دستی و فرهنگ بومی، در کنار یکدیگر تجربه‌ای ماندگار برای گردشگر و فرصتی واقعی برای جامعه محلی خلق کنند. فناوری نیز زمانی ارزشمند است که در خدمت همین پیوند باشد.

در این مسیر، تنوع مقاصد گردشگری استان با تلفیق ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و کویری در کنار پتانسیل‌های نوظهور گردشگری سلامت، افق تازه‌ای را پیش روی ما می‌گشاید.

جامعه محلی و بخش خصوصی شرکای اصلی توسعه گردشگری هستند. هر خانه بوم‌گردی، هر کارگاه صنایع‌دستی، هر راهنمای گردشگری، هر رویداد محلی و هر روایت اصیل از فرهنگ این سرزمین، حلقه‌ای از زنجیره‌ای است که می‌تواند نام خراسان جنوبی را ماندگارتر کند.

هفته گردشگری را به همه فعالان این عرصه تبریک می‌گویم و از تلاش‌های آنان قدردانی می‌کنم. امید است با همدلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین، گردشگری خراسان جنوبی بیش از پیش زمینه‌ساز رونق اقتصادی، اشتغال و حفظ هویت فرهنگی استان باشد.

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