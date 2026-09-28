عملیات مرمت گرمابه بلور آغاز شد

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز یکشنبه ۵ مهر۱۴۰۵ همزمان با آغاز هفته گردشگری در برنامه زنده ۱۶۲ شبکه قزوین با تبریک فرارسیدن این هفته اظهار کرد: روز جهانی گردشگری باید از یک مناسبت صرفاً تقویمی فراتر رفته و اهمیت و تأثیر این حوزه در فرهنگ، اقتصاد و سایر ابعاد اجتماعی بیش از پیش نمایان شود.

بناهای تاریخی قزوین در روزهای تعطیل پذیرای گردشگران هستند

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین درباره فعالیت بناهای تاریخی در روزهای تعطیل گفت: تمامی بناهای تاریخی قابل بازدید که تحت پوشش میراث‌فرهنگی استان قرار دارند، در روزهای تعطیل نیز باز هستند و آماده پذیرایی از گردشگران هستند.

مهدوی افزود: البته بر اساس تقویم ملی، موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی در شش روز مشخص تعطیل هستند و موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی قزوین نیز مشمول این تقویم می‌شوند.

او ادامه داد: برخی اماکن تاریخی که در اختیار بخش غیردولتی قرار دارند ممکن است در زمینه بازدید با چالش‌هایی مواجه باشند، اما در مجموع موضوع خاص و گسترده‌ای در این زمینه وجود ندارد.

ضعف زیرساخت، مهم‌ترین چالش جذب و ماندگاری گردشگر در قزوین

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه گردشگری استان را ضعف زیرساخت‌ها دانست و گفت: قزوین با وجود برخورداری از آثار تاریخی متعدد و متنوع، برای جذب و ماندگاری گردشگر نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها و ایجاد یک پکیج کامل و جذاب گردشگری است.

مهدوی افزود: این پکیج باید مجموعه‌ای از خدمات از جمله اقامت، تفریح و سایر نیازهای گردشگران را دربرگیرد تا گردشگر علاوه بر بازدید از آثار تاریخی، امکان اقامت و بهره‌مندی از ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان را نیز داشته باشد.

او خاطرنشان کرد: با رویکرد استاندار قزوین در زمینه تقویت زیرساخت‌های گردشگری و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران، کلنگ نخستین هتل پنج‌ستاره الموت در روز قزوین به زمین زده شد و عملیات اجرایی احداث سه هتل دیگر نیز به‌زودی آغاز خواهد شد.

مهدوی تأکید کرد: توسعه گردشگری نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مردم است و بدون همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف نمی‌توان به توسعه پایدار گردشگری دست یافت.

کاروانسرای آوج درحال مرمت و میزبان رویدادهای گردشگری است

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین در ادامه درباره وضعیت کاروانسراهای تاریخی استان گفت: کاروانسرای آوج درحال مرمت است و در عین حال یکی از بناهای تاریخی فعال و پویا در حوزه برگزاری رویدادها محسوب می‌شود.

مهدوی افزود: رویدادهای مختلفی در این کاروانسرا برگزار می‌شود و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان آوج نیز در این بنا مستقر است.

مهدوی ادامه داد: مناسب‌سازی فضای پیرامونی کاروانسرا نیز با مشارکت شهرداری آوج درحال پیگیری و اجراست.

طرح واگذاری کاروانسرای هجیب آماده شده است

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین درباره کاروانسرای هجیب اظهار کرد: مرمت‌های اضطراری این بنا به‌صورت مستمر انجام می‌شود، اما با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از کاروانسراها بناهای اوقافی هستند، فرآیند واگذاری آنها به سرمایه‌گذاران با چالش‌هایی همراه است.

مهدوی افزود: در فرآیند واگذاری این بناها، دو دستگاه متولی هستند و همین موضوع موجب شده روند واگذاری در برخی موارد با کندی همراه باشد.

او تصریح کرد: با این حال، طرح واگذاری کاروانسرای هجیب آماده و مصوب شده و در صورت شناسایی سرمایه‌گذار دارای اهلیت، فرآیند واگذاری آن انجام خواهد شد.

کاروانسرای محمدآباد در مسیر تبدیل به پایگاه علمی و دانشجویی

او درباره کاروانسرای محمدآباد نیز گفت: عملیات مرمت این بنا به‌تازگی به پایان رسیده و برنامه‌ریزی شده است تا این کاروانسرا که تحت پوشش دانشگاه تهران قرار دارد به پایگاه علمی و دانشجویی تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین افزود: در کنار این کاربری، برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی بنا به منظور بازدید عموم نیز انجام خواهد شد ولی درحال حاضر برنامه‌ای برای واگذاری این بنا به سرمایه‌گذار وجود ندارد.

گرمابه بلور پس از مرمت آماده بهره‌برداری سرمایه‌گذار می‌شود

مهدوی با اشاره به جزئیات عملیات مرمت گرمابه بلور گفت: این پروژه در قالب مرمت مشارکتی میان میراث‌فرهنگی و شهرداری قزوین در حال اجراست.

او افزود: ساماندهی و مناسب‌سازی فضای بیرونی و پیرامونی گرمابه توسط شهرداری در حال انجام است و عملیات مرمت فضای داخلی نیز تحت نظارت کارشناسان میراث‌فرهنگی دنبال می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات مرمت، این بنای تاریخی برای واگذاری به سرمایه‌گذار آماده خواهد شد.

تله‌سیژ تا رفع نواقص و تأیید استاندارد تعطیل است

مهدوی درباره آخرین وضعیت تله‌سیژ نیز اظهار کرد: در آخرین بازدید اداره استاندارد، این مجموعه با توجه به تجهیزات موجود با مواردی از عدم تطابق با استانداردها مواجه شده است.

او گفت: تا زمان رفع نواقص و تأیید نهایی اداره استاندارد، تله‌سیژ تعطیل خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین ادامه داد: مقرر شده است با مشارکت شهرداری‌های قزوین و محمدیه و با توجه به برآورد حدود هشت میلیارد تومان، اقدامات لازم برای رفع نواقص و استانداردسازی این مجموعه انجام شود.

پارکینگ قلعه الموت آماده واگذاری به دهیاری گازرخان است

مهدوی در بخش دیگری از سخنان خود درباره توسعه زیرساخت‌های گردشگری قلعه الموت گفت: برای ساماندهی وضعیت پارک خودروها و تسهیل تردد گردشگران و رفاه جامعه محلی، در فضای نزدیک به قلعه الموت پارکینگی احداث و تجهیز شده است.

مهدوی افزود: عملیات اجرایی این پارکینگ به پایان رسیده و در حال واگذاری به دهیاری گازرخان است تا ضمن رفع نیاز پارکینگ، ترافیک و تردد گردشگران ساماندهی شده و رفاه گردشگران و جامعه محلی افزایش پیدا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه گردشگری گفت: قزوین ظرفیت‌های متنوعی برای توسعه گردشگری دارد و با تقویت زیرساخت‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مردم می‌توان از این ظرفیت‌ها برای رونق هرچه بیشتر گردشگری استان استفاده کرد.

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