۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۸

استاندار خراسان جنوبی:

مسیر سرمایه‌گذاری در گردشگری برای بخش خصوصی هموار شده است

مسیر سرمایه‌گذاری در گردشگری برای بخش خصوصی هموار شده است

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر حمایت مدیریت استان از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری گفت: مسیر سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در این حوزه هموار شده و دستگاه‌های اجرایی استان برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، تسریع امور و رفع موانع احتمالی همکاری خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمحمدرضا هاشمی در جریان سفر به شهرستان طبس و در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع و کم‌نظیر خراسان جنوبی در حوزه گردشگری اظهار کرد: مدیریت استان با جدیت از حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این عرصه حمایت می‌کند.

استاندار خراسان جنوبی با تبریک هفته گردشگری افزود: امروز با حضور رئیس‌جمهوری و با دستور ایشان، بیش از هشت پروژه حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری در استان با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که این امر نشان‌دهنده توجه دولت به ظرفیت‌های گردشگری و نقش این حوزه در توسعه استان است.

او تصریح کرد: خراسان جنوبی از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری استقبال می‌کند و مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و تسریع صدور مجوزها همکاری و همراهی لازم را خواهند داشت.

هاشمی ادامه داد: از همه سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم با اطمینان وارد خراسان جنوبی شوند، چراکه علاوه بر ظرفیت‌های متعدد گردشگری، این استان از مردمانی همراه برخوردار است و دستگاه‌های اجرایی نیز در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع همکاری خواهند کرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت گردشگری پاییزی استان خاطرنشان کرد: با توجه به زمان برداشت محصولات کشاورزی استراتژیک استان، پاییز فرصت مناسبی برای رونق گردشگری در خراسان جنوبی است و اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سایر تأسیسات گردشگری استان آمادگی میزبانی از گردشگران را دارند.

او گردشگری سلامت را نیز از ظرفیت‌های قابل توجه استان دانست و گفت: با توجه به ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی و حضور پزشکان متخصص، در نشست‌های انجام‌شده با مسئولان کشور افغانستان، توسعه گردشگری سلامت مورد توجه قرار گرفته و آمادگی استان برای ارائه خدمات در این حوزه اعلام شده است.

هاشمی با اشاره به ظرفیت گردشگری مذهبی خراسان جنوبی افزود: شهرستان طبس و آستان مقدس حضرت حسین‌بن‌موسی‌الکاظم(ع) هر ساله میزبان شمار قابل توجهی از زائران است و باید متناسب با این ظرفیت، زیرساخت‌های گردشگری و خدمات مورد نیاز در این شهرستان و سایر نقاط استان تقویت شود.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به پروژه راه‌آهن چابهار- زاهدان- بیرجند- مشهد بیان کرد: توسعه این محور ریلی از منظر جابه‌جایی مسافر و گردشگر نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند زمینه دسترسی آسان‌تر به ظرفیت‌های گردشگری استان را فراهم کند.

هاشمی در پایان تأکید کرد: رویکرد مدیریت استان حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع پیش روی طرح‌های گردشگری است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های تسهیلاتی و مصوبات سفر رئیس‌جمهوری، زمینه توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و رونق گردشگری در خراسان جنوبی بیش از گذشته فراهم شود.

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کد خبر 1405070600478
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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