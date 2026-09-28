به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمحمدرضا هاشمی در جریان سفر به شهرستان طبس و در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع و کم‌نظیر خراسان جنوبی در حوزه گردشگری اظهار کرد: مدیریت استان با جدیت از حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این عرصه حمایت می‌کند.

استاندار خراسان جنوبی با تبریک هفته گردشگری افزود: امروز با حضور رئیس‌جمهوری و با دستور ایشان، بیش از هشت پروژه حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری در استان با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که این امر نشان‌دهنده توجه دولت به ظرفیت‌های گردشگری و نقش این حوزه در توسعه استان است.

او تصریح کرد: خراسان جنوبی از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری استقبال می‌کند و مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و تسریع صدور مجوزها همکاری و همراهی لازم را خواهند داشت.

هاشمی ادامه داد: از همه سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم با اطمینان وارد خراسان جنوبی شوند، چراکه علاوه بر ظرفیت‌های متعدد گردشگری، این استان از مردمانی همراه برخوردار است و دستگاه‌های اجرایی نیز در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع همکاری خواهند کرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت گردشگری پاییزی استان خاطرنشان کرد: با توجه به زمان برداشت محصولات کشاورزی استراتژیک استان، پاییز فرصت مناسبی برای رونق گردشگری در خراسان جنوبی است و اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سایر تأسیسات گردشگری استان آمادگی میزبانی از گردشگران را دارند.

او گردشگری سلامت را نیز از ظرفیت‌های قابل توجه استان دانست و گفت: با توجه به ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی و حضور پزشکان متخصص، در نشست‌های انجام‌شده با مسئولان کشور افغانستان، توسعه گردشگری سلامت مورد توجه قرار گرفته و آمادگی استان برای ارائه خدمات در این حوزه اعلام شده است.

هاشمی با اشاره به ظرفیت گردشگری مذهبی خراسان جنوبی افزود: شهرستان طبس و آستان مقدس حضرت حسین‌بن‌موسی‌الکاظم(ع) هر ساله میزبان شمار قابل توجهی از زائران است و باید متناسب با این ظرفیت، زیرساخت‌های گردشگری و خدمات مورد نیاز در این شهرستان و سایر نقاط استان تقویت شود.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به پروژه راه‌آهن چابهار- زاهدان- بیرجند- مشهد بیان کرد: توسعه این محور ریلی از منظر جابه‌جایی مسافر و گردشگر نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند زمینه دسترسی آسان‌تر به ظرفیت‌های گردشگری استان را فراهم کند.

هاشمی در پایان تأکید کرد: رویکرد مدیریت استان حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع پیش روی طرح‌های گردشگری است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های تسهیلاتی و مصوبات سفر رئیس‌جمهوری، زمینه توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و رونق گردشگری در خراسان جنوبی بیش از گذشته فراهم شود.

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