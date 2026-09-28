۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۰

رئیس کمیته گردشگری انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران در گفت‌وگو با میراث‌آریا تشریح کرد 

گردشگری خوراک چگونه شهرها را به کانون صنایع خلاق تبدیل می‌کند؟

گردشگری خوراک چگونه شهرها را به کانون صنایع خلاق تبدیل می‌کند؟

روشن بابایی همتی، رئیس کمیته گردشگری انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران، با تاکید بر ظرفیت راهبردی گردشگری خوراک در بازآفرینی اقتصاد شهری، گفت: پیوستن شهرها به شبکه شهرهای خلاق یونسکو در حوزه خوراک، فرصتی برای تبدیل میراث غذایی، دانش بومی و تنوع فرهنگی به ارزش اقتصادی پایدار، اشتغال مولد و تجربه‌های نوین گردشگری است، مسیری که تحقق آن به پیوند نظام‌مند میان اصالت فرهنگی، مدیریت علمی، حکمرانی شهری و زیست‌بوم خلاق نیاز دارد.

روشن بابایی همتی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه گیلان، رئیس کمیته گردشگری انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران و مدیر کمیته علمی ثبت شهر رشت به‌عنوان شهر خلاق خوراک یونسکو، در گفت‌وگو با خبرنگار  میراث‌آریا، با تشریح ابعاد اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی گردشگری خوراک، اظهار کرد: خوراک، یکی از ظرفیت‌های بنیادین توسعه صنایع خلاق، تقویت هویت شهری و خلق ارزش در اقتصاد گردشگری است و شهرها می‌توانند با بهره‌گیری هدفمند از این سرمایه، مسیر تازه‌ای برای توسعه پایدار و ارتقای جایگاه خود در عرصه گردشگری بین‌المللی ترسیم کنند.

وی با بیان اینکه پیوستن به شبکه شهرهای خلاق یونسکو در حوزه خوراک را باید در پیوند میان اقتصاد و فرهنگ تحلیل کرد، افزود: هر شهر برای ورود به این شبکه باید از یک‌سو ظرفیت‌های اقتصادی و قابلیت‌های خلق ارزش و از سوی دیگر، ریشه‌های فرهنگی، اصالت غذایی و میراث ناملموس خود را شناسایی و تقویت کند، چراکه مزیت رقابتی شهرها در این حوزه، در توانایی آنها برای تبدیل این سرمایه فرهنگی به یک منظومه منسجم از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و گردشگری معنا پیدا می‌کند.

تبدیل تنوع غذایی به سرمایه اقتصادی و زنجیره ارزش گردشگری

بابایی همتی با اشاره به ظرفیت مغفول خوراک‌های بومی در اقتصاد شهری تصریح کرد: بسیاری از شهرهای ایران از تنوع غذایی غنی و پشتوانه‌ای ارزشمند از دانش و تجربه بومی برخوردارند، اما بخش قابل توجهی از این ظرفیت همچنان در محدوده مصرف خانگی یا عرضه محدود غذاهای محلی و خیابانی باقی مانده و نتوانسته است به یک دارایی اقتصادی سازمان‌یافته و مزیت پایدار در گردشگری تبدیل شود.

رئیس کمیته گردشگری انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران ادامه داد: بازتعریف جایگاه خوراک در برنامه‌ریزی توسعه شهری می‌تواند زمینه شکل‌گیری زنجیره‌ای از فعالیت‌های مکمل و ارزش‌آفرین را فراهم کند، زنجیره‌ای که از تولید محصولات کشاورزی، تأمین مواد اولیه و فرآوری آغاز می‌شود و تا بسته‌بندی، طراحی تجربه‌های غذایی، رستوران‌داری، هنر، بازاریابی گردشگری و گردشگری آموزشی امتداد می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه گردشگری خوراک ظرفیت ایجاد پیوند میان بخش‌های مختلف اقتصاد محلی را دارد، افزود: هنگامی که خوراک به یکی از محورهای خلاقیت شهری تبدیل شود، فرصت‌های تازه‌ای برای مشارکت کسب‌وکارهای کوچک، تولیدکنندگان محلی، هنرمندان، فعالان گردشگری و کارآفرینان فراهم می‌شود و ارزش اقتصادی حاصل از این فعالیت‌ها می‌تواند در سطح جامعه محلی توزیع شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان خاطرنشان کرد: توسعه صنایع خلاق خوراک‌شناسی، علاوه بر ایجاد فرصت‌های اشتغال و تقویت کسب‌وکارهای بومی، می‌تواند به تنوع‌بخشی به ساختار اقتصادی شهرها کمک کند و زمینه گذار تدریجی از الگوهای متکی بر صنایع سنتی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، خلاق و تجربه‌محور را فراهم آورد.

میراث‌غذایی؛ پیوند هویت‌فرهنگی با توسعه گردشگری

مدیر کمیته علمی ثبت شهر رشت به‌عنوان شهر خلاق خوراک یونسکو، با تبیین ابعاد فرهنگی گردشگری خوراک، اظهار کرد: خوراک بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت تاریخی و اجتماعی جوامع است و دستورهای غذایی، شیوه‌های پخت، مواد اولیه بومی و آداب مرتبط با تهیه و مصرف غذا، حامل بخش مهمی از حافظه تاریخی و میراث ناملموس شهرها و مناطق مختلف کشور به شمار می‌روند.

وی افزود: در شرایطی که یکسان‌شدن الگوهای غذایی در جهان و گسترش غذاهای فست‌فودی، بسیاری از سنت‌های خوراکی محلی را در معرض کم‌رنگ‌شدن و فراموشی قرار داده است، گردشگری خوراک می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای حفاظت فعال از میراث‌فرهنگی و تقویت جایگاه فرهنگ‌های بومی در زندگی معاصر مورد توجه قرار گیرد.

بابایی همتی ادامه داد: قرار گرفتن یک شهر در شبکه شهرهای خلاق یونسکو، در صورت برخورداری از برنامه‌ریزی و سازوکارهای اجرایی مناسب، می‌تواند به مستندسازی دستورهای غذایی سنتی، حفاظت از تنوع مواد اولیه بومی و صیانت از دانش و مهارت‌های مرتبط با فرهنگ خوراک کمک کند و زمینه انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده را فراهم آورد.

وی با اشاره به اهمیت پیوند میان میراث شفاهی و نظام‌های علمی و پژوهشی تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم این رویکرد، تبدیل تجربیات و دانش نسل‌های گذشته به سرمایه‌ای مستند، قابل انتقال و قابل بهره‌برداری در عرصه آموزش، پژوهش و توسعه گردشگری است.

رئیس کمیته گردشگری انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی می‌توانند با مطالعه نظام‌مند فرهنگ غذایی مناطق، ثبت دانش بومی و تحلیل ظرفیت‌های محلی، زمینه تبدیل میراث پراکنده خوراک به دانش سازمان‌یافته را فراهم کنند؛ فرآیندی که هم به حفاظت از اصالت فرهنگی کمک می‌کند و هم بنیان علمی توسعه محصولات و تجربه‌های گردشگری خوراک را تقویت خواهد کرد.

سه مولفه راهبردی برای قرار گرفتن شهرها در مسیر شهرهای خلاق خوراک

بابایی همتی با تاکید بر اینکه برخورداری از غذاهای متنوع و خوش‌طعم به‌تنهایی برای ورود یک شهر به شبکه شهرهای خلاق یونسکو کافی نیست، گفت: شهرهایی مانند کرمانشاه و دیگر شهرهای برخوردار از میراث غذایی غنی، برای حرکت در این مسیر باید سه مؤلفه اساسی شامل تنوع و اصالت خوراک، مدیریت علمی و شکل‌گیری زیست‌بوم خلاق را به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار دهند.

وی نخستین مؤلفه را تنوع و اصالت فرهنگی خوراک دانست و افزود: وجود ریشه‌های عمیق تاریخی، تنوع دستورهای غذایی، مواد اولیه بومی و پیوند خوراک با سبک زندگی و هویت اجتماعی مردم، از پایه‌های اساسی شکل‌گیری یک شهر خلاق خوراک است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان با اشاره به تجربه رشت در این حوزه و ظرفیت‌های شهرهایی همچون کرمانشاه اظهار کرد: رشت از تنوع قابل توجهی در فرهنگ غذایی برخوردار است و در مناطقی مانند کرمانشاه نیز تنوع مواد اولیه، انواع پروتئین‌ها و گونه‌های گیاهی، زمینه مناسبی برای شناسایی و توسعه ظرفیت‌های گردشگری خوراک فراهم کرده است.

وی تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد، شناسایی دقیق این تنوع، مستندسازی ریشه‌های فرهنگی و تاریخی آن و تبدیل ظرفیت‌های موجود به مجموعه‌ای منسجم از قابلیت‌های قابل عرضه در گردشگری است.

بابایی همتی، مدیریت علمی و برخورداری از زیرساخت‌های پژوهشی را دومین مؤلفه اساسی برشمرد و تصریح کرد: وجود نهادهای علمی و پژوهشی، از جمله پژوهشکده گیلان‌شناسی، می‌تواند به شهرها کمک کند تا میراث و تنوع غذایی خود را از سطح ظرفیت‌های پراکنده و تجربیات فردی به حوزه دانش مستند، نظام‌مند و قابل برنامه‌ریزی ارتقا دهند.

وی افزود: مدیریت علمی این حوزه مستلزم شناخت دقیق میراث غذایی، گردآوری و تحلیل داده‌ها، مستندسازی دانش بومی و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در تدوین برنامه‌های توسعه گردشگری خوراک است، رویکردی که می‌تواند پشتوانه تصمیم‌گیری‌های شهری و طراحی محصولات گردشگری مبتنی بر هویت محلی قرار گیرد.

زیست‌بوم خلاق؛ حلقه اتصال میراث‌غذایی به تجربه گردشگری

رئیس کمیته گردشگری انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران، سومین مؤلفه را شکل‌گیری زیست‌بوم خلاق و مشارکت مؤثر فعالان محلی دانست و گفت: حضور هنرمندان، آشپزهای خلاق، هتل‌داران، رستوران‌داران، بازاریان و دیگر کنشگران اقتصادی و فرهنگی و آمادگی آنان برای تبدیل میراث و دانش خوراک به تجربه‌های گردشگری، از الزامات اساسی توسعه شهر خلاق خوراک است.

وی ادامه داد: تحقق این رویکرد نیازمند آن است که میراث غذایی از یک ظرفیت فرهنگی یا مجموعه‌ای از غذاهای محلی، به تجربه‌ای معنادار و قابل عرضه برای گردشگران تبدیل شود، تجربه‌ای که بتواند میان فرهنگ، سبک زندگی، محیط اجتماعی و اقتصاد محلی پیوند برقرار کند.

بابایی همتی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، خاطرنشان کرد: هیچ‌یک از مؤلفه‌های یادشده به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت شهرها در بهره‌گیری از ظرفیت گردشگری خوراک باشد. اصالت و تنوع غذایی بدون مدیریت علمی، ظرفیت‌های اقتصادی بدون حفاظت از هویت فرهنگی و برنامه‌ریزی شهری بدون مشارکت فعالان بخش‌خصوصی، نمی‌توانند به شکل‌گیری یک نظام پایدار و ارزش‌آفرین در این حوزه منجر شوند.

وی در پایان تاکید کرد: زمانی می‌توان گردشگری خوراک را به مزیتی راهبردی برای توسعه شهری تبدیل کرد که میان میراث‌غذایی، دانش دانشگاهی، مدیریت شهری و فعالان بخش‌خصوصی، ارتباطی مؤثر، مستمر و هدفمند برقرار شود، پیوندی که ضمن صیانت از هویت و میراث‌فرهنگی، زمینه خلق ارزش اقتصادی، توسعه اشتغال، تقویت کسب‌وکارهای محلی و ارتقای جایگاه شهرهای ایران در عرصه گردشگری خلاق را فراهم می‌کند.

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کد خبر 1405070600479
شانلی عبادیان
دبیر مهدی نورعلی

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