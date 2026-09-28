به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسینعلی امیری در پیامی به مناسبت آغاز هفته گردشگری (پنجم تا دوازدهم مهرماه)، با اشاره به تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری استان فارس، گفت: گردشگری میدانی وسیع و راهبردی برای رونق اقتصادی، اشتغال پایدار و معرفی چهره حقیقی ایران به جهان است و فارس به ‌عنوان قلب فرهنگ و تمدن این سرزمین، در این عرصه نقشی مهم بر عهده دارد.

استاندار فارس ادامه داد: خوشبختانه در ۲ سال اخیر، گامی بلند در مسیر ساماندهی و هدفمندسازی حوزه گردشگری استان برداشته شد و سند راهبردی توسعه گردشگری فارس پس از ماهها کار کارشناسی دقیق و مستمر، در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان به تصویب رسید.

امیری اظهار کرد: این سند، افق حرکت استان را برای ۲۵ سال آینده ترسیم کرده و نقشه راهی برای تبدیل ظرفیت‌های عظیم فارس به ثروت پایدار و فرصت‌های اشتغالزاست.

او با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق و همه‌ جانبه سند راهبردی توسعه گردشگری استان گفت: تحقق اهداف این سند، وظیفه‌ای همگانی است که دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی باید در مسیر آن همکاری و مشارکت جدی داشته باشند.

استاندار فارس افزود: استان فارس، گهواره تمدن و پایتخت فرهنگی ایران، از نقطه تلاقی سه تمدن بزرگ پیش و پس از اسلام گرفته تا شکوه معنویت در سومین حرم اهل بیت(ع)، از قله‌های رفیع ادبیات حافظ و سعدی، شاعران جهانی، تا پیشینه درخشان تاریخی، فرهنگی و معنوی همه شهرستان‌های استان است.

امیری ادامه داد: فارس در بسیاری از عرصه‌ها پیشگام و اول بوده، از نخستین پایتخت‌های تمدنی و مراکز علمی و فرهنگی گرفته تا نمونه‌های کم‌ نظیر هنر و معماری ایرانی که این اولین‌ها، سرمایه‌ای ارزشمند است که باید در تبلیغات، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌های گردشگری، به شکل درست و هدفمند به جهانیان معرفی شود.

او جایگاه صنایع دستی را در اقتصاد گردشگری استان مهم ارزیابی کرد و گفت: صنایع دستی فارس سفیرانی هستند که هر گردشگر، آنها را به‌ عنوان یک اثر هنری و روایتگر فرهنگ و هنر این سرزمین با خود به خانه می‌برد.

استاندار فارس با تبریک این هفته به خانواده بزرگ گردشگری فارس، اظهار کرد: این هفته را به همه فعالان، سرمایه‌گذاران، راهنمایان گردشگری، فعالان صنایع دستی و همه کسانی که در این حوزه حیاتی می‌کوشند، صمیمانه تبریک می‌گویم.

امیری از معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، شوراهای شهر و روستا، بخش خصوصی و مردم فارس خواست در مسیر تحقق راهبردهای سند توسعه گردشگری، بیش از پیش همت گمارند.

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