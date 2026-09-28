۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۱

استاندار فارس:

اجرای سند راهبردی گردشگری، مسیر رونق اقتصادی و اشتغال پایدار را هموار می‌کند

اجرای سند راهبردی گردشگری، مسیر رونق اقتصادی و اشتغال پایدار را هموار می‌کند

استاندار فارس با تاکید بر معرفی هدفمند اولین‌های تمدنی و فرهنگی این استان در سطح ملی و بین‌المللی، گفت: اجرای همه‌ جانبه سند راهبردی توسعه گردشگری گامی مهم برای تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌های اقتصادی و اشتغال پایدار است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسینعلی امیری در پیامی به مناسبت آغاز هفته گردشگری (پنجم تا دوازدهم مهرماه)، با اشاره به تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری استان فارس، گفت: گردشگری میدانی وسیع و راهبردی برای رونق اقتصادی، اشتغال پایدار و معرفی چهره حقیقی ایران به جهان است و فارس به ‌عنوان قلب فرهنگ و تمدن این سرزمین، در این عرصه نقشی مهم بر عهده دارد.

استاندار فارس ادامه داد: خوشبختانه در ۲ سال اخیر، گامی بلند در مسیر ساماندهی و هدفمندسازی حوزه گردشگری استان برداشته شد و سند راهبردی توسعه گردشگری فارس پس از ماهها کار کارشناسی دقیق و مستمر، در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان به تصویب رسید.

امیری اظهار کرد: این سند، افق حرکت استان را برای ۲۵ سال آینده ترسیم کرده و نقشه راهی برای تبدیل ظرفیت‌های عظیم فارس به ثروت پایدار و فرصت‌های اشتغالزاست.

او با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق و همه‌ جانبه سند راهبردی توسعه گردشگری استان گفت: تحقق اهداف این سند، وظیفه‌ای همگانی است که دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی باید در مسیر آن همکاری و مشارکت جدی داشته باشند.

استاندار فارس افزود: استان فارس، گهواره تمدن و پایتخت فرهنگی ایران، از نقطه تلاقی سه تمدن بزرگ پیش و پس از اسلام گرفته تا شکوه معنویت در سومین حرم اهل بیت(ع)، از قله‌های رفیع ادبیات حافظ و سعدی، شاعران جهانی، تا پیشینه درخشان تاریخی، فرهنگی و معنوی همه شهرستان‌های استان است.

امیری ادامه داد: فارس در بسیاری از عرصه‌ها پیشگام و اول بوده، از نخستین پایتخت‌های تمدنی و مراکز علمی و فرهنگی گرفته تا نمونه‌های کم‌ نظیر هنر و معماری ایرانی که این اولین‌ها، سرمایه‌ای ارزشمند است که باید در تبلیغات، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌های گردشگری، به شکل درست و هدفمند به جهانیان معرفی شود.

او  جایگاه صنایع دستی را در اقتصاد گردشگری استان مهم ارزیابی کرد و گفت: صنایع دستی فارس سفیرانی هستند که هر گردشگر، آنها را به‌ عنوان یک اثر هنری و روایتگر فرهنگ و هنر این سرزمین با خود به خانه می‌برد.

استاندار فارس با تبریک این هفته به خانواده بزرگ گردشگری فارس، اظهار کرد: این هفته را به همه فعالان، سرمایه‌گذاران، راهنمایان گردشگری، فعالان صنایع دستی و همه کسانی که در این حوزه حیاتی می‌کوشند، صمیمانه تبریک می‌گویم.

امیری از معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، شوراهای شهر و روستا، بخش خصوصی و مردم فارس خواست در مسیر تحقق راهبردهای سند توسعه گردشگری، بیش از پیش همت گمارند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070600480
بهپور کریمیان
دبیر مرضیه امیری

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