۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۸

آغاز ساماندهی محوطه ضلع شمالی عمارت خورشید کلات/ آغاز عملیات ایجاد «مکان رویداد» همزمان با هفته گردشگری در عمارت خورشید کلات

آغاز ساماندهی محوطه ضلع شمالی عمارت خورشید کلات/ آغاز عملیات ایجاد «مکان رویداد» همزمان با هفته گردشگری در عمارت خورشید کلات

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کلات از آغاز عملیات ساماندهی و محوطه‌سازی ضلع شمالی عمارت خورشید برای ایجاد «مکان رویداد» هم‌زمان با هفته گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شعبانعلی فرهمند امروز دوشنبه ششم مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این پروژه با اعتبار ۲۳ میلیارد ریال و از محل اعتبارات حوزه زیرساخت معاونت گردشگری اجرا می‌شود.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کلات هدف از اجرای این طرح را ایجاد فضایی با عنوان «مکان رویداد» عنوان کرد و افزود: شهر کلات فضای مناسبی برای برگزاری مناسبت‌های ملی و مذهبی، نمایشگاه صنایع دستی و برگزاری جشنواره‌های مختلف ندارد و این فضا می‌تواند بهترین گزینه برای این منظور باشد.

فرهمند تصریح کرد: با ساماندهی و محوطه‌سازی ضلع شمالی عمارت خورشید، ظرفیت مناسبی برای میزبانی رویدادهای فرهنگی، گردشگری و هنری در شهرستان کلات فراهم خواهد شد.

او اظهار کرد: این پروژه همزمان با  هفته گردشگری آغاز شده و امیدواریم با بهره‌برداری از آن، شاهد رونق بیشتر برنامه‌های گردشگری و صنایع دستی در منطقه باشیم.

عمارت خورشید در دوره افشاریه با دستور نادرشاه افشار ساخته شده و در وسط یک باغ بزرگ قرار گرفته است. این عمارت باشکوه شامل ۳ طبقه است و ارتفاع آن به حدود ۲۰ متر می رسد.

این کاخ در سال ۱۳۱۸ با شماره ثبت ۳۲۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

آغاز ساماندهی محوطه ضلع شمالی عمارت خورشید کلات/ آغاز عملیات ایجاد «مکان رویداد» همزمان با هفته گردشگری در عمارت خورشید کلات

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کد خبر 1405070600481
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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