آغاز ساماندهی محوطه ضلع شمالی عمارت خورشید کلات/ آغاز عملیات ایجاد «مکان رویداد» همزمان با هفته گردشگری در عمارت خورشید کلات

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شعبانعلی فرهمند امروز دوشنبه ششم مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این پروژه با اعتبار ۲۳ میلیارد ریال و از محل اعتبارات حوزه زیرساخت معاونت گردشگری اجرا می‌شود.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کلات هدف از اجرای این طرح را ایجاد فضایی با عنوان «مکان رویداد» عنوان کرد و افزود: شهر کلات فضای مناسبی برای برگزاری مناسبت‌های ملی و مذهبی، نمایشگاه صنایع دستی و برگزاری جشنواره‌های مختلف ندارد و این فضا می‌تواند بهترین گزینه برای این منظور باشد.

فرهمند تصریح کرد: با ساماندهی و محوطه‌سازی ضلع شمالی عمارت خورشید، ظرفیت مناسبی برای میزبانی رویدادهای فرهنگی، گردشگری و هنری در شهرستان کلات فراهم خواهد شد.

او اظهار کرد: این پروژه همزمان با هفته گردشگری آغاز شده و امیدواریم با بهره‌برداری از آن، شاهد رونق بیشتر برنامه‌های گردشگری و صنایع دستی در منطقه باشیم.

عمارت خورشید در دوره افشاریه با دستور نادرشاه افشار ساخته شده و در وسط یک باغ بزرگ قرار گرفته است. این عمارت باشکوه شامل ۳ طبقه است و ارتفاع آن به حدود ۲۰ متر می رسد.

این کاخ در سال ۱۳۱۸ با شماره ثبت ۳۲۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

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