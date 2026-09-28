به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری گفت: نخستین سامانه، با عنوان «سامانه هوشمند مدیریت اطلاعات جاذبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی استان»، در مسیر بازطراحی گردشگری طراحی شده و با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و به‌روز از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری، صنایع‌دستی، مراکز اقامتی و پذیرایی و سایر ظرفیت‌های گردشگری استان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: همچنین اطلاعات هر جاذبه شامل مشخصات، موقعیت جغرافیایی، تصاویر، فیلم، امکانات و مسیرهای دسترسی در این سامانه ثبت و در اختیار گردشگران قرار می‌گیرد.

او به دومین سامانه اشاره و اظهار کرد: «سامانه هوش مصنوعی در مسیر بازطراحی گردشگری»، دیگر سامانه‌ طراحی‌شده است که مواردی مانند رضایتمندی گردشگران، ثبت توافقات و شکایات، ارزیابی کیفیت خدمات، ثبت ارزیابی و اقدامات اصلاحی و همچنین گزارش آماری و داشبورد مدیریتی در آن لحاظ شده است.

اکبری از طراحی سومین سامانه با عنوان «سامانه اداری هوشمند» خبر داد و گفت: این سامانه با هدف مانیتورینگ، ارزیابی عملکرد و سنجش رضایتمندی اداره میراث‌فرهنگی استان همدان طراحی شده و از جمله امکانات آن، گزارش‌های مدیریتی و داشبورد جامع، مدیریت منابع انسانی، جمع‌آوری و تحلیل بازخوردها و سنجش رضایتمندی مراجعان از جمله امکانات سامانه اداری هوشمند است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان اضافه کرد: راه‌اندازی این سامانه‌ها را می‌توان گامی در مسیر هوشمندسازی مدیریت گردشگری و میراث‌فرهنگی استان همدان دانست، چراکه تجمیع و به‌روزرسانی اطلاعات جاذبه‌ها، ظرفیت‌های گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی و خدمات مرتبط، امکان دسترسی منسجم‌تر به داده‌ها و استفاده هدفمند از اطلاعات را فراهم می‌کند.

او تصریح کرد: از سوی دیگر، پیش‌بینی سازوکارهایی برای ثبت و تحلیل رضایتمندی گردشگران، شکایات، ارزیابی کیفیت خدمات و اقدامات اصلاحی، این امکان را ایجاد می‌کند که بازخورد گردشگران و کیفیت خدمات به‌صورت منسجم‌تری مورد پایش قرار گیرد و گزارش‌ها و داشبوردهای مدیریتی در اختیار مدیران قرار داشته باشد.

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