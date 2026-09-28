به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵اظهار کرد: کردستان با برخورداری از منابع آبی، سدها و رودخانه‌های متعدد و همچنین چشم‌اندازهای طبیعی کم‌نظیر، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری آبی برخوردار است و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: در همین راستا و هم‌زمان با آغاز هفته گردشگری، با همکاری شرکت سهامی آب منطقه‌ای کردستان، فراخوان شناسایی سرمایه‌گذاران و معرفی طرح‌های گردشگری آبی استان منتشر شده است تا زمینه حضور سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های متناسب با ظرفیت هر منطقه فراهم شود.

او عنوان کرد: در این فراخوان، محدوده‌های پیرامونی سد قشلاق و رودخانه پایین‌دست، سدهای زیویه، رمشت، سورال، سنگ‌سیاه و چراغ‌ویس و همچنین رودخانه‌های سقز و آزاد برای بررسی و اجرای طرح‌های گردشگری در نظر گرفته شده است.

طالب‌نیا یادآور شد: ایجاد فضاهای تفریحی، اقامتی و خدمات گردشگری، توسعه فعالیت‌های طبیعت‌گردی و ایجاد مجموعه‌های گردشگری در حاشیه منابع آبی از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به اهمیت گردشگری آبی در تنوع‌بخشی به مقاصد گردشگری استان، عنوان کرد: توسعه این بخش علاوه بر معرفی جاذبه‌های طبیعی کردستان، موجب افزایش ماندگاری گردشگران، رونق کسب‌وکارهای محلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد جوامع پیرامونی منابع آبی می‌شود.

او اظهار کرد: اجرای طرح‌های گردشگری در حاشیه سدها و رودخانه‌ها باید با رعایت ضوابط و الزامات مربوط به منابع آب، ملاحظات زیست‌محیطی و ظرفیت‌های طبیعی و اجتماعی هر منطقه انجام شود تا بهره‌برداری از این منابع در چارچوب گردشگری پایدار صورت گیرد.

طالب‌نیا با بیان اینکه همکاری میان دستگاه‌های متولی برای توسعه گردشگری منابع آبی ضروری است، گفت: شناسایی ظرفیت‌ها، معرفی محدوده‌های مستعد، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز، زمینه حضور فعال‌تر بخش خصوصی در این حوزه را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: این استان در کنار جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه طبیعت‌گردی دارد و منابع آبی استان می‌توانند به عنوان بخشی از زنجیره محصولات گردشگری، زمینه طراحی و ارائه تجربه‌های جدید به گردشگران را فراهم کنند.

او عنوان کرد: امیدواریم با استقبال سرمایه‌گذاران از این فراخوان، طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی در مناطق تعیین‌شده اجرایی شود و شاهد شکل‌گیری زیرساخت‌های جدید گردشگری در حاشیه سدها و رودخانه‌های استان باشیم.

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