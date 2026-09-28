به گزارش میراث آریا، صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به پیش‌بینی کلی براساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری، اظهار کرد: دوشنبه ۶ مهرماه در بخش‌هایی از استان‌های مازندران، گلستان، ارتفاعات استان‌های سمنان، تهران و شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، استان‌های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی، رضوی، ارتفاعات و شمال خراسان جنوبی، کرمان، مرکزی و پنجشنبه ۹ مهرماه در بخش‌هایی از استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: این وضعیت در پنج روز آینده در ساعات بعدازظهر در نیمه جنوبی استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس و برخی نقاط هرمزگان نیز پیش‌بینی می‌شود. همچنین از سه‌شنبه ۷ تا جمعه ۱۰ مهرماه در شمال غرب، غرب، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا سه شنبه ۷ مهرماه صاف تا کمی ابری وزش باد، گاهی افزایش ابر و افزایش باد شدید و احتمال بارش پراکنده با حداقل دمای ۲۲ و حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد و طی سه‌شنبه ۸ مهرماه کمی تا قسمتی ابری و در بعضی ساعت‌ها افزایش باد و ابر با حداقل دمای ۲۲ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان گفت: طی فردا سه شنبه ۷ و پس فردا چهارشنبه ۸ مهرماه اهواز با دمای ۴۴ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۶ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

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