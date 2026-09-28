به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، طرح بازنگری و اصلاح محدوده ثبتی و ضوابط حفاظتی اردکان با هدف تدقیق پهنه‌های تاریخی، شناسایی ارزش‌های کالبدی و تعیین ضوابط مشخص برای ساخت‌وساز و مداخلات کالبدی در محدوده تاریخی این شهر تدوین و پس از طی مراحل کارشناسی به تصویب شورای حریم میراث‌فرهنگی کشور رسید.

مطالعات این طرح با بررسی پرونده ثبتی سال ۱۳۸۱ و سه محدوده ثبت‌شده شامل محدوده داخل حصار به شماره ۱۰۸۴۵، بافت تاریخی شریف‌آباد به شماره ۱۰۸۳۵ و محدوده خارج حصار به شماره ۱۰۸۴۲ آغاز شد و در ادامه، بناهای شاخص، آثار ثبت‌شده و بناهای ارزشمند خارج از حصار تاریخی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفتند.

در این فرایند، بناهای واجد ارزش که در پرونده‌های پیشین شناسایی نشده بودند نیز مستند و محدوده ثبتی اردکان متناسب با ویژگی‌های تاریخی و کالبدی به پهنه‌های حفاظتی شامل محدوده استحفاظی، پهنه میانی، پهنه جدید، حریم منظری و باغات تقسیم شد.

همچنین سیمای منظر، خط آسمان و عناصر ارزشمند هر پهنه بررسی و اطلاعات محدوده‌ها و عناصر شاخص در سامانه GIS جانمایی شد. بر اساس نتایج مطالعات نیز ضوابط مشخصی در زمینه کد ارتفاعی، مصالح و سیمای نما، الگوی ساخت‌وساز و نحوه برخورد با معابر برای هر پهنه تدوین شده است.

تصویب این طرح، زمینه‌ای برای حفاظت دقیق‌تر از بناها و ارزش‌های تاریخی، منظر شهری، خط آسمان و ویژگی‌های کالبدی محلات اردکان و همچنین مدیریت هدفمند تحولات کالبدی در بافت تاریخی و باغات هم پیوند این شهر فراهم می‌کند.

انتهای پیام/