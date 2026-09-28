زنگ گردشگری در ایلام به صدا درآمد

به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۶ مهرماه اظهار کرد: همزمان با آغاز هفته گردشگری با حضور احسان اکبری فرماندار، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان ، معاون گردشگری اداره کل، رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان ایلام، زنگ گردشگری در یکی از مدارس شهر ایلام به صدا درآمد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این رویداد فرهنگی با هم‌افزایی «پایگاه ملی چشم‌انداز طبیعی و تاریخی دره سیمره»، معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، اداره‌کل آموزش و پرورش و با مشارکت فعال موسسه مردم‌نهاد «جوانان عطر ژیان» به اجرا درآمد.

شریفی گف: آشنایی نسل نوجوان و جوان با ظرفیت‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی استان، نقش مهمی در تقویت هویت فرهنگی و افزایش مشارکت نسل آینده در معرفی ظرفیت‌های استان دارد.

او با اشاره به تنوع جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان ایلام گفت: مدارس ظرفیت ارزشمندی برای فرهنگ‌سازی و معرفی داشته‌های گردشگری استان هستند و اداره‌کل میراث‌فرهنگی تلاش می‌کند با اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، زمینه آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با این ظرفیت‌ها را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام تصریح کرد: توجه به آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه گردشگری از برنامه‌های مهم این اداره‌کل است و امیدواریم دانش‌آموزان امروز، سفیران معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایلام در آینده باشند.

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