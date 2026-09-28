به گزارش خبرنگار میراث آریا، خدیجه براهویی دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: دوره آموزشی گردشگری سبز و توسعه پایدار همزمان با هفته گردشگری با همکاری اداره‌کل محیط‌زیست استان و به میزبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برگزار خواهد شد.

معاون گردشگری سیستان و بلوچستان بیان کرد: همزمان با هفته گردشگری و در راستای ارتقای دانش و آگاهی نسبت به گردشگری پایدار و کاهش اثرات زیست ‌محیطی گردشگری دوره آموزشی گردشگری سبز و توسعه پایدار ویژه کلیه فعالان گردشگری،تشکل‌ها، انجمن‌ها، هتل‌داران، مهمانپذیرها و انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان برگزار می‌شود.

او افزود: این دوره آموزشی روز سه‌شنبه ۷ مهرماه با تدریس استاد مبارکی در محل سالن کنفرانس شهدای میناب موزه منطقه‌ای جنوب‌شرق برگزار خواهد شد که در پایان دوره به شرکت‌کنندگان گواهینامه معتبر هم اعطا خواهد شد.

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