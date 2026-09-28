به گزارش خبرنگار میراث آریا، صادق میرحسینی دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ اظهار کرد: به مناسبت هفته گردشگری مسابقه‌ای با عنوان طراحی مسیر گردشگری زابل و با توجه به شعار هفته گردشگری مبنی بر «دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای باز طراحی گردشگری» با بهره‌گیری از هوش مصنوعی برگزار می‌شود که از تمامی گردشگران،علاقه مندان، دانشجویان،هنرمندان و ایده‌پردازان دعوت می‌شود که با نگاه خلاقانه و استفاده از هوش مصنوعی در این مسابقه شرکت کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی زابل بیان کرد: شرکت‌کنندگان در این مسابقه می‌توانند با الهام گرفتن از جاذبه‌های گردشگری، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی، صنایع دستی و تجربه‌های بومی منطقه یک مسیر جذاب و کاربردی برای معرفی مسیرهای گردشگری زابل به گردشگران طراحی کنند که در نهایت نیز با نشر عمومی، بتواند راهگشای گردشگران باشد.

او خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از ۵ تا ۱۱ مهر ۱۴۰۵ به شماره تماس ۰۹۱۵۱۹۶۵۳۸۹ در پیام رسان‌های داخلی ارسال کنند که پس از داوری به بهترین طراحی و برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.

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