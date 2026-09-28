۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۴

دیدار مدیرکل میراث‌فرهنگی بوشهر با خانواده شهید صالح‌نژاد

دیدار مدیرکل میراث‌فرهنگی بوشهر با خانواده شهید صالح‌نژاد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر همزمان با هفته دفاع مقدس، با حضور در منزل خانواده شهید صالح‌نژاد از شهدای اخیر حمله آمریکای جنایتکار به جزیره لاوان، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به همراه جمعی از کارکنان اداره‌کل با خانواده شهید صالح‌نژاد، از شهدای اخیر حمله آمریکا به جزیره لاوان، دیدار کرد.

شهید صالح‌نژاد از اهالی شهرستان دیر در استان بوشهر است که در جریان این حمله به شهادت رسید.

ابراهیمی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر، اظهار کرد: شهدا با ایثار و فداکاری، مسیر عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی را هموار کردند و پاسداشت راه و آرمان‌های آنان وظیفه‌ای همگانی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت تداوم مسیر شهدا افزود: مقاومت و ایستادگی در مسیر حق و آرمان‌های انقلاب اسلامی، درس بزرگی است که شهدا برای نسل‌های امروز و آینده به یادگار گذاشته‌اند و باید با حفظ این فرهنگ، ادامه‌دهنده راه آنان باشیم.

در پایان این دیدار، از خانواده شهید صالح‌نژاد تجلیل و یاد و خاطره این شهید والامقام گرامی داشته شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070600491
وحید امیری
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha