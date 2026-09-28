به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به همراه جمعی از کارکنان اداره‌کل با خانواده شهید صالح‌نژاد، از شهدای اخیر حمله آمریکا به جزیره لاوان، دیدار کرد.

شهید صالح‌نژاد از اهالی شهرستان دیر در استان بوشهر است که در جریان این حمله به شهادت رسید.

ابراهیمی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر، اظهار کرد: شهدا با ایثار و فداکاری، مسیر عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی را هموار کردند و پاسداشت راه و آرمان‌های آنان وظیفه‌ای همگانی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت تداوم مسیر شهدا افزود: مقاومت و ایستادگی در مسیر حق و آرمان‌های انقلاب اسلامی، درس بزرگی است که شهدا برای نسل‌های امروز و آینده به یادگار گذاشته‌اند و باید با حفظ این فرهنگ، ادامه‌دهنده راه آنان باشیم.

در پایان این دیدار، از خانواده شهید صالح‌نژاد تجلیل و یاد و خاطره این شهید والامقام گرامی داشته شد.

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