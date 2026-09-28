به گزارش خبرنگار میراث آریا، وحیده رخشانی روز دوشنبه ۶ مهر۱۴۰۵ اظهار کرد: نخستین نشست کارگروه استانی تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی استان به ریاست طهرانی‌مقدم مدیرکل و با حضور اعضای کارگروه متشکل از مدیران کل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل صمت، رؤسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون و نایب رئیس اتاق اصناف و کارشناسان معاونت صنایع‌دستی در محل سالن جلسات شهدای میناب این اداره‌کل برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در این نشست ابتدا آیین‌نامه اجرایی جز (۱) بند الف ماده (۸۳) قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران قرائت و سپس اعضای کارگروه درخصوص مفاد این آیین‌نامه به بحث و تبادل نظر پرداختند و صنایع‌دستی را مهم دانسته و به توسعه و ترویج آن تأکید کرده و هر یک از اعضای کارگروه آمادگی خود را نسبت به اجرای مفاد، برنامه‌ها و مصوبات این کارگروه اعلام کردند.

او افزود: در مصوبات نخستین کارگروه تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی استان مقرر شد که اعضای کار گروه استانی مخصوصا اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به اطلاع‌رسانی موضوع تشکل حرفه‌ای صنایع دستی استان از طریق فراخوان عمومی، اعلام در سایت‌های رسمی، فضای مجازی، تهیه بنر، تشکیل جلسات تبیینی با مخاطبان اقدام کنند، دستگاه‌ها و اتاق‌های عضو نیز به معرفی نمایندگان واجد شرایط مجامع، انجمن‌ها، شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های مردم نهاد و صاحب‌نظران و پیشکسوتان حوزه‌های مختلف صنایع‌دستی به اداره‌کل میراث‌فرهنگی برای تشکیل شورای تشکل‌ها اقدام کنند.

به گفته رخشانی، همچنین مقرر شد دستگاه‌های عضو یک نفر کارشناس برای پیگیری امور به اداره کل میراث فرهنگی معرفی کرده و بنا به درخواست هر یک از دستگاه‌های عضو، کارشناس مطلع صنایع دستی استان و یا معاون صنایع‌دستی در جلسات توجیهی و تبیینی که برای مخاطبان برگزار می‌شود شرکت کند و در جلسه آتی کارگروه استانی شهرداری، پارک علم و فن‌آوری، پست، گمرک، فرمانده‌ی نیروی انتظامی و دبیر شورای بانک‌های عامل استان نیز به این کارگروه دعوت شوند.

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