به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید مهدی موسوی اجاق با اشاره به برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات و بسته‌های ویژه گردشگری در هفته گردشگری اظهار کرد: با مشارکت فعالان بخش خصوصی گردشگری، هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی جزیره قشم در این ایام تا ۶۰ درصد تخفیف برای خدمات اقامتی در نظر گرفته‌اند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: سفره‌خانه‌های سنتی قشم نیز با ارائه ۱۰ درصد تخفیف، در اجرای این طرح مشارکت دارند و تلاش شده است با همراهی بخش‌های مختلف گردشگری، شرایط مناسب‌تری برای حضور و ماندگاری گردشگران در جزیره فراهم شود.

او افزود: جامعه هتلداران، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سفره‌خانه‌های سنتی در کنار کلوپ‌های غواصی و تفریحات دریایی، دفاتر و آژانس‌های گردشگری و راهنمایان گردشگری، از جمله بخش‌هایی هستند که در برنامه‌های هفته گردشگری مشارکت دارند.

موسوی اجاق با تأکید بر نقش مشارکت بخش خصوصی در رونق گردشگری جزیره گفت: ارائه این بسته‌های تخفیفی با هدف حمایت از گردشگران، افزایش جذابیت سفر به قشم و تقویت تعامل میان فعالان گردشگری و گردشگران در هفته گردشگری انجام می‌شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: قشم با برخورداری از ژئوپارک جهانی، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، سواحل، ظرفیت‌های گردشگری دریایی، فرهنگ و آیین‌های بومی و روستاهای گردشگری، ظرفیت‌های متنوعی برای میزبانی از گردشگران دارد و استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند همکاری و مشارکت همه فعالان این حوزه است.

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