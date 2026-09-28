به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پونه مصطفوی سردبیر ‌فصلنامه گویش‌پژوهی با اعلام این خبر گفت: دومین شماره این فصلنامه به همت همکاران پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون به صورت الکترونیکی انتشار یافته است.

او افزود: این فصلنامه به منظور فراهم کردن بستری مناسب برای ارائۀ دستاوردهای علمی و به‌روز پژوهشگران علاقه‌مند به مطالعات زبان‌شناختی بنا نهاده شده و هدف از آن انتشار مقاله‌های اصیل و روش‌مند با محورهای علمی زبان‌شناسی، گویش‌شناسی، رده‌شناسی، زبان‌شناسی اجتماعی، تماس زبانی، ‌زبان‌شناسی تاریخی و زبان‌های در خطر است.

سردبیر ‌فصلنامه گویش‌پژوهی اظهار کرد: در شماره دوم«گویش‌پژوهی» مقالات زیر به چاپ رسیده است:بررسی فرایندهای واجی گویش لری خرم‌آبادی (محمدرضا احمدخانی، مهرک زمانی)، طبقه‌بندی ابزار بیان وجه در گستره فعل فارسی: رویکردی پیوستاری بر مبنای شواهد نحوی- معنایی (فریار اخلاقی)، تحلیل زبانی و فرهنگی نامه‌ای از یک بانوی سغدی ساکن در چین(آزاده حیدرپور)، بررسی تطبیقی کنایه‌های گویش تاتی و تالشی عنبران با زبان فارسی (افشین خانبابازاده، مهناز نظامی عنبران)، جایگاه زبان لاری به عنوان مؤلفه‌ای از فرهنگ بومی در توسعة گردشگریِ شهرِ لار (لیلا دیانت)، بررسی نقش گویش‌ها در بازتاب و انتقال میراث فرهنگی و تاریخی اقوام: مطالعة موردی شهر نهاوند(مریم کشوری).

این شماره از فصلنامه گویش‌پژوهی به آدرس https://jdr.richt.ir قابل دسترسی است.



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