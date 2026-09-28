به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی اسحاقی دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل به مناسبت روز جهانی گردشگری اظهار کرد: در راستای شعار روز جهانی گردشگری سال ۲۰۲۶ با محوریت «دستورکار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری»، کارگاه آموزشی «گردشگری هوشمند با هوش مصنوعی؛ فرصت‌ها، کاربردها و آینده» برگزار می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: این کارگاه با هدف ارتقای دانش و مهارت علاقه‌مندان و فعالان حوزه گردشگری در زمینه مفاهیم پایه و ابزارهای مهم هوش مصنوعی، گردشگری هوشمند، تجربه هوشمند سفر و مدیریت هوشمند مقصد با هوش مصنوعی برگزار خواهد شد.

او ادامه داد: آشنایی با کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت گردشگری می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از فناوری‌های نوین در معرفی مقاصد، ارائه خدمات گردشگری، مدیریت هوشمند و ارتقای تجربه گردشگران را فراهم کند.

اسحاقی خاطر نشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در این برنامه با مفاهیم و ظرفیت‌های کاربردی هوش مصنوعی در صنعت گردشگری آشنا شوند.

کارگاه گردشگری هوشمند با هوش مصنوعی سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۲ به‌صورت حضوری در پردیس مرکزی پارک علم و فناوری مازندران، طبقه چهارم، سالن کنفرانس برگزار می‌شود و حضور در آن برای عموم آزاد است.

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