به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی جمالی نژاد روز ۵ مهرماه و در نشست وبیناری با رئیس جمهوری که به مناسبت افتتاح پروژه های گردشگری سراسر کشور و هفته گردشگری برگزار شد، با اشاره به تداوم روند توسعه استان با وجود حوادث و آسیب‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، گفت: همزمان با هفته گردشگری، هشت پروژه بزرگ گردشگری با سرمایه‌گذاری بیش از هفت هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان در اصفهان افتتاح و ۴۳۰ رویداد در تقویم گردشگری استان تعریف شده است.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری استان ادامه داد: اصفهان با وجود حوادث و شرایط دشوار یک سال گذشته، از جمله جنگ ۱۲ روزه، ناآرامی‌ها و جنگ رمضان و همچنین آسیب‌دیدن ۲۸ اثر تاریخی، متوقف نشد و روند اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استان با شتاب ادامه یافته است.

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