۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۸

ارتقای سطح تخصصی فعالان گردشگری خراسان جنوبی با برگزاری دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی

ارتقای سطح تخصصی فعالان گردشگری خراسان جنوبی با برگزاری دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از برگزاری دوره تخصصی «مدیریت فنی بند ب» با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت فعالان و علاقه‌مندان حوزه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ با تأکید بر اهمیت حرفه‌ای‌سازی نیروی انسانی در صنعت گردشگری اظهار کرد: توسعه گردشگری پایدار در خراسان جنوبی نیازمند نیروی انسانی متخصص، توانمند و کارآمد است و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به‌عنوان یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره گردشگری، در جذب، هدایت و ارائه خدمات به گردشگران نقش مهمی در اقتصاد و توسعه گردشگری استان دارند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: دوره مدیریت فنی بند ب فرصت مناسبی برای افرادی است که علاقه‌مند به فعالیت تخصصی در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری هستند.

او با اشاره به اهمیت استانداردسازی خدمات در این حوزه گفت: برخورداری از دانش به‌روز، آشنایی با قوانین و مقررات و شناخت ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی، از الزامات فعالیت حرفه‌ای در دفاتر خدمات مسافرتی است و بر همین اساس، این دوره با نظارت معاونت گردشگری اداره‌کل و توسط مؤسسه آموزش تخصصی گردشگری عمران شریف برگزار می‌شود.

عرب ادامه داد: شرکت‌کنندگان در این دوره با مباحث تخصصی مرتبط با مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی، قوانین و مقررات گردشگری، حقوق گردشگری، قوانین تجارت الکترونیک، ضوابط اجرایی و سایر موضوعات مورد نیاز برای فعالیت حرفه‌ای در این حوزه آشنا می‌شوند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی بیان کرد: «مدیر فنی بند ب» در ساختار دفاتر خدمات مسافرتی، مسئولیت‌های تخصصی و اجرایی مهمی بر عهده دارد و آشنایی با فرآیند فروش و صدور بلیت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی، برنامه‌ریزی، قیمت‌گذاری و اجرای تورهای گردشگری، قوانین مرتبط با امور کنسولی و روادید و همچنین نحوه مدیریت ارتباط با مشتریان و رسیدگی به مسائل و اختلافات احتمالی در طول سفر، از جمله موضوعات مرتبط با این مسئولیت است.

او با اشاره به جایگاه این دوره در مسیر فعالیت حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی اظهار کرد: در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، معرفی فرد واجد شرایط برای مدیریت فنی از الزامات دریافت مجوز فعالیت دفتر است و به همین دلیل، آموزش تخصصی و احراز صلاحیت علمی متقاضیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

عرب افزود: طی کردن این دوره و موفقیت در آزمون مربوطه، مسیر دریافت گواهینامه مدیریت فنی بند ب و شرکت در آزمون جامع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را برای متقاضیان فراهم می‌کند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: ارتقای دانش تخصصی مدیران فنی و فعالان دفاتر خدمات مسافرتی می‌تواند به استانداردسازی فرآیند ارائه خدمات، کاهش خطاها و شکایات احتمالی، افزایش رضایتمندی مسافران و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در استان کمک کند.

او در پایان گفت: برگزاری چنین دوره‌هایی علاوه بر فراهم کردن زمینه اشتغال تخصصی برای علاقه‌مندان، گامی در راستای تقویت بخش خصوصی، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و حرفه‌ای‌تر شدن فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی در استان است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070600500
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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