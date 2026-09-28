ارتقای سطح تخصصی فعالان گردشگری خراسان جنوبی با برگزاری دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ با تأکید بر اهمیت حرفه‌ای‌سازی نیروی انسانی در صنعت گردشگری اظهار کرد: توسعه گردشگری پایدار در خراسان جنوبی نیازمند نیروی انسانی متخصص، توانمند و کارآمد است و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به‌عنوان یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره گردشگری، در جذب، هدایت و ارائه خدمات به گردشگران نقش مهمی در اقتصاد و توسعه گردشگری استان دارند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: دوره مدیریت فنی بند ب فرصت مناسبی برای افرادی است که علاقه‌مند به فعالیت تخصصی در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری هستند.

او با اشاره به اهمیت استانداردسازی خدمات در این حوزه گفت: برخورداری از دانش به‌روز، آشنایی با قوانین و مقررات و شناخت ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی، از الزامات فعالیت حرفه‌ای در دفاتر خدمات مسافرتی است و بر همین اساس، این دوره با نظارت معاونت گردشگری اداره‌کل و توسط مؤسسه آموزش تخصصی گردشگری عمران شریف برگزار می‌شود.

عرب ادامه داد: شرکت‌کنندگان در این دوره با مباحث تخصصی مرتبط با مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی، قوانین و مقررات گردشگری، حقوق گردشگری، قوانین تجارت الکترونیک، ضوابط اجرایی و سایر موضوعات مورد نیاز برای فعالیت حرفه‌ای در این حوزه آشنا می‌شوند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی بیان کرد: «مدیر فنی بند ب» در ساختار دفاتر خدمات مسافرتی، مسئولیت‌های تخصصی و اجرایی مهمی بر عهده دارد و آشنایی با فرآیند فروش و صدور بلیت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی، برنامه‌ریزی، قیمت‌گذاری و اجرای تورهای گردشگری، قوانین مرتبط با امور کنسولی و روادید و همچنین نحوه مدیریت ارتباط با مشتریان و رسیدگی به مسائل و اختلافات احتمالی در طول سفر، از جمله موضوعات مرتبط با این مسئولیت است.

او با اشاره به جایگاه این دوره در مسیر فعالیت حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی اظهار کرد: در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، معرفی فرد واجد شرایط برای مدیریت فنی از الزامات دریافت مجوز فعالیت دفتر است و به همین دلیل، آموزش تخصصی و احراز صلاحیت علمی متقاضیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

عرب افزود: طی کردن این دوره و موفقیت در آزمون مربوطه، مسیر دریافت گواهینامه مدیریت فنی بند ب و شرکت در آزمون جامع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را برای متقاضیان فراهم می‌کند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: ارتقای دانش تخصصی مدیران فنی و فعالان دفاتر خدمات مسافرتی می‌تواند به استانداردسازی فرآیند ارائه خدمات، کاهش خطاها و شکایات احتمالی، افزایش رضایتمندی مسافران و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در استان کمک کند.

او در پایان گفت: برگزاری چنین دوره‌هایی علاوه بر فراهم کردن زمینه اشتغال تخصصی برای علاقه‌مندان، گامی در راستای تقویت بخش خصوصی، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و حرفه‌ای‌تر شدن فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی در استان است.

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