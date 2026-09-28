به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی دوشنبه ۶مهر ۱۴۰۵ با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل به مناسبت هفته گردشگری گفت: ۱۹ پروژه گردشگری استان همزمان با این مناسبت افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع ۶۵۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری شده است و با بهره‌برداری از آنها برای ۱۰۶ نفر فرصت اشتغال ایجاد می‌شود.

او با بیان اینکه این طرح‌ها بخش‌های مختلف صنعت گردشگری استان را شامل می‌شود، اظهار کرد: از مجموع پروژه‌های آماده افتتاح، ۱۱ پروژه مربوط به اقامتگاه‌های بوم‌گردی، سه پروژه دفتر خدمات مسافرتی، یک مرکز تفریحی و سرگرمی، یک واحد پذیرایی، یک پروژه زیرساختی و دو منطقه نمونه گردشگری است.

ایزدی تأکید کرد: افتتاح این پروژه‌ها در روز جهانی گردشگری، بیانگر ظرفیت و توان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان است و می‌تواند به افزایش ظرفیت‌های اقامتی، خدماتی و تفریحی و همچنین ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در مازندران کمک کند.

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