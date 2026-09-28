به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدهادی حسینی روز یک‌شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ در جریان سفر به شهرستان بیجار و بازدید از مجموعه‌های تاریخی این شهرستان اظهار کرد: بیجار از جمله مناطقی است که از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری فراوانی برخوردار است و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، این ظرفیت‌ها را در خدمت توسعه شهرستان قرار داد.

عضو هیئت‌مدیره صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی افزود: بیجار در سال‌های گذشته آن‌گونه که شایسته ظرفیت‌های آن بوده در حوزه گردشگری رشد نکرده است و اکنون باید با نگاه تازه و برنامه‌ریزی عملیاتی، زمینه استفاده از این توانمندی‌ها فراهم شود.

او، توسعه گردشگری مقصدمحور را نیازمند تقویت زیرساخت‌های اقامتی دانست و عنوان کرد: زمانی که مسافر در یک شهرستان اقامت داشته باشد، حضور او آثار اقتصادی گسترده‌تری برای بازار، صنایع‌دستی، تولیدات محلی، رستوران‌ها و سایر کسب‌وکارها به همراه خواهد داشت.

حسینی با اشاره به ظرفیت فرش بیجار یادآور شد: فرش بیجار می‌تواند به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی شهرستان معرفی شود و با روایت داستان هنرمندان و بافندگان و معرفی آثار شاخص، زمینه شناساندن این هنر در سطح ملی و حتی بین‌المللی فراهم شود.

عضو هیئت‌مدیره صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی با اشاره به وجود حدود ۶۰ حمام تاریخی در شهرستان بیان کرد: صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی در زمینه مرمت و احیای این بناها نقش‌آفرینی می‌کند، اما معرفی سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران مناسب از سوی مدیریت شهرستان نیز اهمیت دارد.

او اظهار کرد: هر یک از این بناها در صورت مرمت و بهره‌برداری صحیح می‌توانند به یک ظرفیت اقتصادی و گردشگری تبدیل شوند و در کنار حفظ میراث تاریخی، زمینه اشتغال و درآمدزایی برای مردم منطقه را فراهم کنند.

حسینی، همچنین از پیگیری موضوع حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و فرش خبر داد و گفت: حمایت از هنرمندان باید در کنار بیمه، شامل تامین مواد اولیه، تسهیلات و ایجاد بازار فروش نیز باشد و ظرفیت هنرمندان شهرستان بیجار می‌تواند در این مسیر مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیئت‌مدیره صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی درخصوص بازار تاریخی بیجار نیز عنوان کرد: موضوع مرمت و ساماندهی بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با توجه به مسائل فنی و مالکیتی، همراهی کسبه و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند روند احیای این مجموعه تاریخی را تسهیل کند.

او با اشاره به ظرفیت موزه امیرنظام گروسی و سایر بناهای تاریخی شهرستان افزود: احیای بناهای تاریخی و تبدیل آنها به فضاهای فرهنگی و گردشگری می‌تواند به تقویت هویت تاریخی بیجار و افزایش جاذبه‌های گردشگری شهرستان کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان نیز با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی شهرستان بیجار اظهار کرد: این شهرستان از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برخوردار است که با برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم می‌توان زمینه بهره‌گیری بیشتر از آنها را فراهم کرد.

پویا طالب‌نیا افزود: در شهرستان بیجار ۵۴ حمام تاریخی وجود دارد و تلاش می‌کنیم این شهرستان را به عنوان «شهر حمام‌های تاریخی ایران» معرفی کنیم؛ ظرفیتی که در صورت مرمت، احیا و بهره‌برداری مناسب می‌تواند به یکی از جاذبه‌های شاخص گردشگری بیجار تبدیل شود.

او ادامه داد: بازار تاریخی، تیمچه حاج شهباز، سرای امیرتومان، موزه امیرنظام گروسی، فرش بیجار و دیگر بناها و عناصر تاریخی و فرهنگی شهرستان، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های ارزشمند برای توسعه گردشگری هستند و اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان از برنامه‌های احیا، مرمت و بهره‌برداری گردشگری از این ظرفیت‌ها حمایت می‌کند.

فرماندار شهرستان بیجار نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گفت: بیجار از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و تولیدات بومی برخوردار است و باید با برنامه‌ریزی هدفمند، این ظرفیت‌ها را از حالت بالقوه به فرصت‌های واقعی برای توسعه اقتصادی تبدیل کرد.

کاظم کاظمی با بیان اینکه یکی از نیازهای اساسی شهرستان در مسیر توسعه گردشگری، تقویت زیرساخت‌های اقامتی است، افزود: برای آنکه بیجار از یک مسیر عبوری به مقصد گردشگری تبدیل شود، باید زمینه ماندگاری مسافران و گردشگران در شهرستان فراهم شود و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی مورد توجه قرار گیرد.

او احیای بناهای تاریخی را از دیگر محورهای مهم توسعه گردشگری شهرستان دانست و گفت: پل تاریخی صلوات‌آباد و مجموعه تاریخی پیرامون آن از ظرفیت‌های شاخص شهرستان است که با مرمت، ساماندهی و ایجاد امکانات جانبی می‌تواند به یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری منطقه تبدیل شود.

کاظمی همچنین به ظرفیت کم‌نظیر فرش بیجار اشاره کرد و افزود: فرش تنها یک محصول صنایع‌دستی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی مردم این شهرستان است. معرفی هنرمندان، بافندگان و داستان‌های شکل‌گیری آثار ارزشمند می‌تواند به ماندگاری این میراث در حافظه فرهنگی جامعه کمک کند.

فرماندار بیجار با اشاره به وجود شمار قابل توجهی حمام تاریخی در شهرستان بیان کرد: شناسایی، مستندسازی، تعیین وضعیت مالکیت، تهیه طرح مرمت و فراهم کردن زمینه واگذاری و بهره‌برداری از این بناها می‌تواند مسیر تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ایجاد کند.

او حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی را از دیگر الزامات این مسیر برشمرد و اظهار کرد: بیمه هنرمندان، فراهم کردن زمینه فروش محصولات، تامین مواد اولیه و ایجاد دسترسی به بازارهای ملی باید در کنار اقدامات عمرانی و مرمتی مورد توجه قرار گیرد.

کاظمی درباره بازار تاریخی بیجار نیز گفت: مرمت و ساماندهی این مجموعه نیازمند همراهی کسبه و مالکان در کنار رعایت ضوابط فنی میراث فرهنگی است و با همکاری دستگاه‌های متولی می‌توان زمینه احیای این بخش مهم از بافت تاریخی شهر را فراهم کرد.

او خاطرنشان کرد: توسعه شهرستان نباید تنها به یک بخش اقتصادی وابسته باشد و بیجار در کنار ظرفیت‌های معدنی، از توانمندی‌های مهمی در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی، کشاورزی و تولیدات بومی برخوردار است که می‌تواند در مسیر ایجاد اشتغال و درآمد پایدار مورد استفاده قرار گیرد.

سیدهادی حسینی عضو هیئت‌مدیره صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی، پویا طالب‌نیا مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان، محمد شکری معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان بیجار و جمعی از مسئولان از بازار سنتی بیجار، تیمچه حاج شهباز، غرفه‌های فرش و سرای امیرتومان بازدید کردند.

در این بازدید، ظرفیت‌های تاریخی، معماری، فرهنگی و صنایع‌دستی بازار سنتی بیجار و بناهای تاریخی پیرامون آن مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان از نزدیک در جریان وضعیت موجود، ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری و مسائل مرتبط با این مجموعه تاریخی قرار گرفتند.

همچنین در تیمچه حاج شهباز، از غرفه‌های عرضه فرش و دست‌بافته‌های منطقه بازدید شد و ظرفیت این مجموعه در زمینه معرفی و عرضه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی شهرستان مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه، سرای امیرتومان نیز مورد بازدید قرار گرفت و موضوعات مرتبط با حفاظت، احیا، ساماندهی و بهره‌گیری از ظرفیت بناهای تاریخی شهرستان در مسیر توسعه گردشگری و رونق صنایع‌دستی بررسی شد.

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