به گزارش میراث آریا، فیلم سینمایی «مازراتی» به کارگردانی قربان محمدپور که پیش‌تر قرار بود در تابستان روی پرده رود، طبق گفته سازنده‌اش با تمام شدن آخرین مراحل فنی در نیمه دوم پاییز به اکران درخواهد آمد.

محمدپور با بیان اینکه «مازراتی» کمدی متفاوتی برای تماشای خانوادگی در سالن‌های سینماست، گفت: امیر توسلی مشغول تکمیل نهایی موسیقی این فیلم است و احتمالا از آبان ماه یا آذرماه آن را در سینما نمایش می‌دهیم.

این فیلم با بازی پژمان جمشیدی ساخته شده و به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش‌رو با اکران «ذوق‌مرگ» و احتمالا فیلم‌های دیگری که در آن‌ها بازی کرده، این بازیگر باز هم حضور پررنگی در سینمای امسال داشته باشد.

«مازراتی» داستان یک راننده تاکسی است که با یک ماشین مازراتی تصادف می‌کند و اتفاقات عجیبی برایش می‌افتد. در «مازراتی» پژمان جمشیدی، یکتا ناصر، بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست، غلامرضا نیکخواه، علیرضا استادی، خشایار راد، عطیه شایان و معصومه محمدپور بازی کرده‌اند.

همچنین مرجان قمری، ایمان برات‌پور، پریسا رضایی، النا حیدری، نازنین رضوانی، نگین صفری جم، نگار بابایی، حسن خزایی، نسرین سرابندی، کسری عبدالله پور، آسمان صادقی، احمد تهرانی و مرتضی صالحی دیگر بازیگران این فیلم معرفی شده‌اند.

تهیه‌کنندگی «مازراتی» را امیرحسین نوروزبیگی و قربان محمدپور بر عهده دارند و جواد نوروزبیگی مشاور تهیه‌کننده این پروژه و علی مردانه به عنوان مجری طرح و انتخاب بازیگر این فیلم هستند. پخش فیلم نیز برعهده فیلمیران است.

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