یوسف بیدخوری، مدرس و مشاور گردشگری و هتلداری در یادداشتی نوشت: هر سال، سازمان جهانی گردشگری شعاری را برای روز جهانی گردشگری انتخاب می‌کند که چراغ راه فعالان این صنعت باشد. شعار سال ۲۰۲۶ «دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» است. این شعار برای بسیاری از فعالان صنعت اقامت و خدمات مسافرتی ایران ممکن است در نگاه اول انتزاعی و دور از واقعیت به نظر برسد. اما پرسش اصلی این است: هوش مصنوعی دقیقاً چه کارهایی را می‌تواند در یک هتل پنج‌ستاره یا یک آژانس آنلاین خدمات مسافرتی انجام دهد که امروز انجام نمی‌شود؟

در این یادداشت، تلاش شده است به جای کلی‌گویی، کارهای عملیاتی مشخص و قابل اجرا ارائه شود؛ کارهایی که نه نیازمند فناوری‌های عجیب و غریب است و نه سرمایه‌گذاری‌های نجومی. آنچه لازم است، استفاده هوشمندانه از داده‌هایی است که همین حالا در سیستم‌های هتل‌ها و آژانس‌ها وجود دارد.

بخش اول: هتل‌های پنج‌ستاره

۱- پذیرش هوشمند؛ آزادسازی کارکنان برای استقبال شایسته و خوش‌آمدگویی

در هتل پنج‌ستاره، نخستین دقایق ورود مهمان، تعیین‌کننده کیفیت کل اقامت است. اگر مهمان در بدو ورود با صف طولانی پذیرش و فرآیند اداری خسته‌کننده روبه‌رو شود، تصویری که از هتل در ذهنش شکل می‌گیرد، با توقعات و استانداردهای هتل پنج‌ستاره فاصله زیادی خواهد داشت.

هوش مصنوعی می‌تواند این مرحله را از یک رویه اداری به تجربه‌ای شخصی‌سازی‌شده تبدیل کند. راهکار عملیاتی مشخص این است: سیستم پیش‌ثبت‌نام هوشمند راه‌اندازی شود که در آن مهمان پیش از ورود، اطلاعات هویتی و تصویر خود را از طریق پیام‌رسان ارسال می‌کند. وقتی مهمان وارد هتل می‌شود، همه‌چیز آماده است. نمونه عملیاتی این رویکرد در هتل فرمانت باب‌البحر ابوظبی دیده شده است: مدت‌زمان پذیرش از حدود بیست دقیقه به کمتر از یک دقیقه کاهش یافته و کارکنان از کارهای اداری رها شده‌اند تا بر استقبال شایسته و خوش‌آمدگویی میهمان تمرکز کنند.

نکته راهبردی اینجاست که این اقدام نه فقط سرعت، بلکه کیفیت حضور کارکنان را ارتقا می‌دهد. در هتلی که مهمان با انتظار تجربه‌ای بی‌نقص وارد می‌شود، انتقال کارکنان از پشت میز پذیرش به استقبال فعالانه، خود یک ارتقای سطح خدمت محسوب می‌شود.

۲- دستیار هوشمند مهمان؛ از پاسخ‌گویی به برنامه‌ریزی سفر

استفاده از هوش مصنوعی در هتل پنج‌ستاره نباید به یک ربات پاسخ‌گو تقلیل یابد. تجربه گروه های هتلی زنجیره ای اکار در راه‌اندازی دستیار هوشمند خود نشان می‌دهد که مهمانان از این فناوری فراتر از خدمات، برای الهام‌گیری، مقایسه و برنامه‌ریزی سفر استفاده می‌کنند. در فاز آزمایشی این پروژه، بیش از یک میلیون مکالمه انجام شد و داده‌ها نشان داد سی تا چهل درصد مکالمات مستقیماً به رزرو مرتبط بوده و نرخ تبدیل و ارزش سفارش بالاتری داشته‌اند. این دستیار از یازده زبان پشتیبانی می‌کند و زمان پاسخ آن در حد چند ثانیه است.

اقدام عملیاتی مشخص برای هتل‌های پنج‌ستاره ایران این است: یک دستیار هوشمند راه‌اندازی شود که در بستر واتس‌اپ و پیام‌رسان‌های داخلی فعال باشد و بتواند از پیشنهاد رستوران هتل بر اساس رژیم غذایی مهمان تا رزرو خدمات اسپا و پاسخ به پرسش‌های پیش از سفر را پوشش دهد. نکته کلیدی این است که درخواست‌های پیچیده به‌طور یکپارچه به اپراتور انسانی منتقل شود.

تفاوت این دستیار با خدمات سنتی در یک چیز است: این دستیار باید داده‌های تاریخی اقامت مهمان شامل ترجیحات اتاق، رستوران موردعلاقه، سابقه حضور و.. را در پاسخ‌ها لحاظ کند. اکار اعلام کرده که پاسخ‌های دستیارش بر پایه پروفایل وفاداری و تاریخچه اقامت شکل می‌گیرد و مهمان بازگشتی، پاسخی آشنا دریافت می‌کند.



۳- دستیار هوشمند کارکنان؛ نه مهمانان

یکی از بی نظیرترین ابعاد عملیاتی هوش مصنوعی در هتل پنج‌ستاره، ابزاری است که مستقیماً در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد. اکار همزمان با دستیار مهمان، ابزاری را برای کارکنان هتل طراحی کرده که دسترسی آنی به اطلاعات عملیاتی، راهنمایی و ارتباط با متخصصان داخلی را فراهم می‌کند. هدف اعلام‌شده این است که کارکنان زمان کمتری را صرف کارهای اداری کنند و زمان بیشتری را به تعامل انسانی با مهمان اختصاص دهند.

اقدام عملیاتی مشخص این است: یک دستیار هوشمند داخلی برای کارکنان شیفت ایجاد شود که بتواند در لحظه به پرسش‌هایی مانند این پاسخ دهد: آیا این مهمان حساسیت غذایی خاصی دارد؟ آخرین ترجیح بالشی که ثبت کرده چیست؟ کدام همکار متخصص در امور مهمانان ویژه امروز در شیفت است؟ این ابزار زمان جست‌وجو در سیستم‌های پراکنده را حذف می‌کند و حضور کارمند در کنار مهمان را تقویت می‌کند.

۴- انتخاب هوشمند اتاق بر اساس داده‌های موجود

هتل های پنج‌ستاره با محدودیت فیزیکی اتاق‌ها روبه‌رو هستند؛ نمی‌شود برای هر مهمان یک اتاق متفاوت ساخت. اما می‌شود پیش از ورود، بهترین اتاق ممکن را برایش انتخاب کرد. هوش مصنوعی با تحلیل داده‌های تاریخی و الگوهای رفتاری می‌تواند به کارکنان پیشنهاد دهد: این مهمان در اقامت‌های قبلی همیشه اتاق با نور طبیعی زیاد انتخاب کرده؛ این یکی به صدای آسانسور حساسیت نشان داده؛ آن یکی ترجیح داده طبقه بالا باشد.

سیستم توصیه‌گر اتاق می تواند به کارکنان پذیرش، پیش از تخصیص اتاق، بگوید برای این مهمان، اتاق شماره هزار و دویست و پنج با بیشترین تطابق با ترجیحات تاریخی پیشنهاد می‌شود. این کار نه هزینه ساخت دارد و نه تغییر فیزیکی؛ فقط استفاده هوشمندانه از داده‌هایی است که همین حالا در سیستم مدیریت هتل وجود دارد.

نکته مهم این است که این پیشنهاد باید از سوی کارکنان و با لحنی انسانی ارائه شود. مهمان پنج‌ستاره نباید حس کند الگوریتم برایش تصمیم گرفت. باید حس کند هتل او را می‌شناسد.

۵- مدیریت درخواست‌های حین اقامت

در هتل پنج‌ستاره، هر درخواست کوچک مهمان یک فرصت برای ایجاد وفاداری است و هر تأخیر، یک شکاف. هوش مصنوعی می‌تواند این درخواست‌ها را دسته‌بندی، اولویت‌بندی و به مسیر درست هدایت کند.

باید سیستمی پیاده‌سازی شود که درخواست‌های مهمان از کانال‌های مختلف تلفن، پیام‌رسان، اپلیکیشن، حضوری را دریافت کند، فوریت‌شان را تشخیص دهد و به واحد مربوطه بفرستد. اگر مهمان پیام داده «حوله اضافه لطفاً»، سیستم خودش به خشک‌شویی هتل اطلاع می‌دهد و پیگیری می‌کند. اگر پیام داده «سر و صدای زیادی از اتاق بغلی مزاحمت ایجاد کرده »، سیستم آن را به سطح مدیریتی بالاتر ارجاع می‌دهد، چون یک مسئله تجربه‌ای است، نه یک درخواست خدماتی.

اثر جانبی مهم این اقدام این است: کارکنان به‌جای آن‌که وقت‌شان را صرف تشخیص و هدایت کنند، وقت‌شان را صرف انجام می‌کنند. و مهمان، پاسخ سریع‌تر و دقیق‌تر می‌گیرد.

۶- نگهداری پیش‌بینانه؛ دیدن خرابی قبل از وقوع

در هتل پنج‌ستاره، قطع آب گرم یا اختلال در تهویه اتاق، یک نقص فنی نیست؛ یک بحران اعتباری است. پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهد زمان خرابی سیستم، کلیدی‌ترین مانع هوشمندسازی هتل‌های ایران است و نگهداری و تعمیرات به عنوان سومین مانع عملیاتی شناسایی شده است.

حس‌گرهای اینترنت اشیا می تواند در تجهیزات حیاتی مانند چیلر، پکیج تهویه، سیستم آب گرم، آسانسور مستقر شوند و از هوش مصنوعی برای تحلیل الگوهای مصرف انرژی و پیش‌بینی خرابی پیش از وقوع استفاده شود. مزیت مضاعف این کار، صرفه‌جویی انرژی است که در هتل‌های بزرگ به رقم قابل‌توجهی می‌رسد، و کنترل از راه دور تجهیزات اتاق قبل از ورود مهمان.

۷- تحلیل پیش‌بینانه وفاداری و بازگرداندن مهمان

در هتل‌های پنج‌ستاره، هزینه جذب مهمان جدید بسیار بالاتر از بازگرداندن مهمان قبلی است. هوش مصنوعی می‌تواند الگوهای رفتاری مهمانان را تحلیل کند و به تیم بازاریابی بگوید چه کسی، چه زمانی، با چه پیشنهادی احتمال بیشتری برای بازگشت دارد.

لازم است سیستم تحلیل وفاداری که به تیم فروش و بازاریابی هتل، فهرست اولویت‌دار مهمانانی را بدهد که در شش تا دوازده ماه آینده احتمال بالایی برای بازگشت دارند. نه یک لیست ساده از همه مهمانان قبلی، بلکه یک لیست هوشمند که در آن دلیل پیشنهاد هم مشخص است: این مهمان دو بار در ماه‌های اردیبهشت اقامت داشته و هر دو بار از اسپا استفاده کرده؛ پیشنهاد بسته اسپا برای اردیبهشت سال آینده با احتمال بالا.

نکته کلیدی اینجاست که هوش مصنوعی جایگزین ارتباط انسانی نمی‌شود. نقش آن آماده‌سازی زمینه است. تماس نهایی را باید یک کارمند با لحن مناسب و آگاهی از تاریخچه مهمان برقرار کند.

۸- هماهنگی هوشمند با آژانس‌ها و پلتفرم‌های آنلاین

هتل پنج‌ستاره معمولاً از طریق آژانس‌ها و پلتفرم‌های آنلاین خدمات مسافرتی مهمان می‌گیرد. هوش مصنوعی می‌تواند این رابطه را شفاف‌تر و سریع‌تر کند.

باید پورتال هوشمندی برای آژانس‌های همکار راه‌اندازی شود که در آن، آژانس بتواند موجودی لحظه‌ای اتاق‌های هتل را ببیند، پیشنهاد قیمت بگیرد و رزرو را ثبت کند، بدون نیاز به تماس تلفنی یا ایمیل‌های رفت‌وبرگشتی. در سمت هتل، سیستم به‌طور خودکار پیشنهاد می‌دهد که برای این آژانس خاص، چه قیمتی احتمال پذیرش بیشتری دارد، بر اساس تاریخچه معاملات قبلی.

بخش دوم: آژانس‌های آنلاین خدمات مسافرتی

۱. از ابزار مقایسه قیمت به مشاور سفر

منطق رقابت آژانس‌های آنلاین در حال تغییر از ترافیک و قیمت به این پرسش است: چه کسی مسافر را بهتر می‌شناسد؟ هوش مصنوعی در این معادله نقش کمک‌کننده را ایفا می‌کند، نه جایگزین مشاور.

فعالان این حوزه در چشم‌انداز ۲۰۲۶ خود تأکید کرده‌اند که هوش مصنوعی باید به عنوان کمک‌کننده قدرتمند مشاور سفر موقعیت‌یابی شود و فرصت اصلی درآمدی، در خدمات جانبی و فروش مکمل شخصی‌سازی‌شده است. یعنی تحلیل جمعیت‌شناختی، رفتار و سطح بودجه مشتری، و پیشنهاد بیمه، صندلی ترجیحی یا محصولات تجربی در زمان مناسب. برای آژانس‌های آنلاین، این یعنی حرکت از فروش بلیط و هتل به فروش راه‌حل کامل سفر.

۲. تخصیص پیش‌بینانه بودجه و پیشنهاد هوشمند

یکی از روندهای مشخص سال ۲۰۲۶، حرکت از مقایسه ساده قیمت به تخصیص پیش‌بینانه بودجه است؛ یعنی پلتفرم به‌طور فعال بهترین ترکیب بودجه و محصولات جانبی را پیشنهاد می‌دهد. این نیازمند آن است که آژانس آنلاین، هوش مصنوعی را در لایه جست‌وجو و توصیه‌گر تعبیه کند، نه فقط در بخش خدمات پس از فروش.

۳. از رابط جست‌وجو به هوش معتبر

مدیرعامل یک شرکت بین‌المللی فعال در حوزه داده‌های هوانوردی، در کنفرانس سال ۲۰۲۶ خود نکته مهمی مطرح کرده است: برندگان مرحله بعدی صنعت گردشگری، رابط کاربری نخواهند داشت، بلکه زمینه معتبر و هوش معتبر خواهند داشت. برای آژانس‌های آنلاین، این یعنی عامل هوش مصنوعی باید ترجیحات و محدودیت‌های کامل مسافر را درک کند و در طول سفر به‌طور فعال اختلالات را مدیریت کند، نه فقط یک جست‌وجو و رزرو را کامل کند.

۴. مدیریت اختلالات و پشتیبانی لحظه‌ای

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حاد آژانس‌های آنلاین، مدیریت اختلالات نظیر لغو پرواز، تغییر برنامه، مشکلات هتل و ... است. هوش مصنوعی می‌تواند به‌طور خودکار گزینه‌های جایگزین را پیشنهاد دهد، بازرزرو را انجام دهد و مسافر را در جریان بگذارد، بدون آن‌که مسافر نیاز به تماس تلفنی و انتظار در صف داشته باشد.

باید سیستم هشدار هوشمندی راه‌اندازی شود که با تشخیص اختلال، مثلاً لغو پرواز، به‌طور خودکار گزینه‌های جایگزین را بر اساس ترجیحات مسافر مانند ساعت پرواز، ایرلاین، بودجه رتبه‌بندی کند و به مسافر پیشنهاد دهد. این کار کاهش بار کاری تیم پشتیبانی و افزایش رضایت مسافر را همزمان به همراه دارد.

۵. مدیریت کانال و یکپارچگی موجودی

پلتفرم‌های بین‌المللی در حال تعبیه هوش مصنوعی در سیستم توزیع هتل هستند. سیستم‌های مدیریت کانال آن‌ها برای بیش از دویست هزار هتل، همگام‌سازی لحظه‌ای موجودی و قیمت را فراهم می‌کنند و عامل صوتی هوش مصنوعی برای خودکارسازی عملیات پذیرش و رزرو معرفی شده است. برای آژانس‌های آنلاین ایرانی که با هتل‌های پنج‌ستاره کار می‌کنند، این یعنی مدیریت موجودی و قیمت کانال‌ها می‌تواند از عملیات دستی خارج شود و خطر بیش‌فروشی و ناهماهنگی قیمت کاهش یابد.

۶. شخصی‌سازی پیشنهاد برای مشتری نهایی

آژانس‌های آنلاین با انبوهی از داده‌های مشتری روبه‌رو هستند: تاریخچه جست‌وجو، رزروهای قبلی، ترجیحات پرواز، بودجه و مقصد. هوش مصنوعی می‌تواند این داده‌ها را به پیشنهادهای شخصی‌سازی‌شده تبدیل کند.

در این راستا سیستم توصیه‌گری که به مشتری، پیش از جست‌وجو، پیشنهاد می‌دهد بر اساس سفرهای قبلی شما به استانبول، این بار پیشنهاد می‌کنیم هتل فلان را با قیمت مشخص ببینید. این نه فقط نرخ تبدیل را بالا می‌برد، بلکه تجربه مشتری را از جست‌وجوی خسته‌کننده به کشف هوشمندانه تبدیل می‌کند.

۷. پیش‌بینی تقاضا و قیمت‌گذاری پویا

آژانس‌های آنلاین می‌توانند با تحلیل داده‌های تاریخی و روندهای بازار، تقاضای آینده را پیش‌بینی کنند و قیمت‌گذاری پویا را بهینه سازند. این به معنای آن است که برای هر بازه زمانی، بهترین قیمت ممکن هم برای مشتری و هم برای حاشیه سود پلتفرم انتخاب شود.

سیستم قیمت‌گذاری پویا می تواند بر اساس تقاضای پیش‌بینی‌شده، رقابت، فصل و رویدادهای خاص، قیمت پیشنهادی را به‌طور لحظه‌ای تنظیم ‌کند.

بخش سوم: مرزهای احتیاط

آنچه مهم است این است که ارزش هوش مصنوعی در آزادسازی زمان انسان است، نه جایگزینی با ارتباطات و تعاملات انسانی. گروه های هتلی در معرفی دستیار هوشمند خود به‌صراحت تأکید کرده اند که پشت هر تجربه اقامتی عالی، همیشه انسانی هست که اهمیت می‌دهد و هوش مصنوعی فقط به تیم‌ها فضای بیشتری برای تمرکز بر بخشی می‌دهد که فناوری هرگز نمی‌تواند تکرار کند.و آنچه مسلم است این است که هوش مصنوعی به عنوان مکمل عمل می کند نه رقیب ارتباط انسانی ودر صورت بی توجهی، خطاهای مرتبط با هوش مصنوعی می‌تواند به اعتماد مسافر آسیب بزند.

جمع‌بندی

شعار سال ۲۰۲۶ سازمان جهانی گردشگری از هتل‌های پنج‌ستاره و آژانس‌های آنلاین خدمات مسافرتی ایران می‌خواهد که هوش مصنوعی را نه به عنوان فناوری نمایشی، بلکه به عنوان زیرساخت نامرئی مهمان‌نوازی ببینند.

برای هتل‌ها، اقدامات عملیاتی مشخص عبارتند از: پیش‌ثبت‌نام هوشمند، دستیار چندکاناله مهمان، دستیار داخلی کارکنان، انتخاب هوشمند اتاق بر اساس داده‌های موجود، مسیریابی خودکار درخواست‌ها، نگهداری پیش‌بینانه، تحلیل پیش‌بینانه وفاداری، و پورتال هوشمند آژانس‌ها.

برای آژانس‌های آنلاین، اقدامات عملیاتی مشخص عبارتند از: تبدیل شدن به مشاور سفر با کمک هوش مصنوعی، تخصیص پیش‌بینانه بودجه، شخصی‌سازی پیشنهاد برای مشتری نهایی، مدیریت خودکار اختلالات، پیش‌بینی تقاضا و قیمت‌گذاری پویا، و یکپارچگی هوشمند کانال و موجودی.

اما لازم است به یک هشدار واقع‌بینانه توجه ویژه کرد: پژوهش‌های داخلی بر سه مانع کلیدی تأکید دارند: زمان خرابی سیستم، تهدیدات امنیت سایبری و هزینه‌های نگهداری. و باید پیش از هر سرمایه‌گذاری گسترده، سه پیش‌نیاز را تأمین نمود که عبارتند از : نخست، زیرساخت پشتیبان‌گیری و بازیابی سریع؛ دوم، لایه امنیت سایبری متناسب با حساسیت داده‌های مهمانان ویژه؛ سوم، قرارداد نگهداری پیش‌بینانه با پشتیبانی محلی.

معیار نهایی موفقیت این نیست که هتل یا آژانس آنلاین هوشمند به نظر برسد. معیار این است که مسافر، وقتی سفر را ترک می‌کند، بگوید: اینجا دقیقاً می‌دانستند چه می‌خواهم. اگر هوش مصنوعی این حس را ایجاد کند، کارش را درست انجام داده است.

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