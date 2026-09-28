به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهران فلاح دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری در شهرستان بابل اظهار کرد: این برنامه آموزشی با همکاری انجمن حرفه‌ای مؤسسات آموزشی گردشگری کشور و شرکت گردشگری سپنتا روژان ماطیر با هدف آشنایی فعالان و علاقه‌مندان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی با ظرفیت‌های آموزشی، دیجیتال و تولید محتوای این حوزه برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابل، افزود: در این برنامه که ۹ مهرماه برگزار خواهد شد، شرکت‌کنندگان ضمن حضور در یک تور آموزشی نیم‌روزه، از کارگاه حصیربافی روستای درزیکلا بازدید می‌کنند و با ظرفیت‌های صنایع‌دستی بومی و شیوه معرفی و بازاریابی آن در بسترهای دیجیتال آشنا خواهند شد

او ادامه داد: آموزش عکاسی هوشمند از صنایع‌دستی، تولید محتوای حرفه‌ای در حوزه صنایع‌دستی و آشنایی با ظرفیت‌های دیجیتال برای معرفی و بازاریابی صنایع‌دستی از محورهای آموزشی این برنامه است.

فلاح گفت: این برنامه با همراهی راهنمای محلی و با هدف ایجاد تجربه‌ای آموزشی، فرهنگی و گردشگری برای فعالان و علاقه‌مندان برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابل خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی زمینه‌ای برای پیوند بیشتر آموزش، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین تقویت مهارت‌های فعالان این حوزه در استفاده از ابزارهای نوین برای معرفی و عرضه محصولات صنایع‌دستی است.

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