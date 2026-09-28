به گزارش خبرنگار میراث آریا، صادق میرحسینی روز دوشنبه ۶مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: جشنواره گردشگری کشاورزی «ماهی» با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی و فرهنگی سیستان و ایجاد زمینه برای رونق گردشگری منطقه، روز شنبه ۱۱ مهرماه در روستای محمدآباد هراتی از توابع بخش کرباسک شهرستان زابل برگزار خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زابل افزود: به مناسبت هفته گردشگری، جلسه برنامه‌ریزی این جشنواره به ریاست معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ویژه زابل و با حضور جمعی از مسئولان و اعضای مرتبط در فرمانداری برگزار شد.

او با تأکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای فرهنگی و بومی افزود: پاسداشت فرهنگ‌ها و سنت‌های منطقه نیازمند همراهی و عزم جدی دستگاه‌های اجرایی است که خوشبختانه در این شهرستان هماهنگی لازم میان دستگاه‌های و نهادهای متولی وجود دارد.

میرحسینی تصریح کرد: «ماهی‌دوغی» یکی از غذاهای محلی و ریشه‌دار سیستان است که از گذشته در سفره مردم منطقه جای داشته و در فهرست میراث معنوی کشور نیز به ثبت رسیده بنابراین برگزاری جشنواره می‌تواند به معرفی و حفظ این میراث ارزشمند کمک کند.

او خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پخت غذاهای محلی با ماهی، برپایی سیاه‌چادر سنتی، نمایشگاه صنایع‌دستی، اجرای موسیقی محلی و پخت نان‌های بومی از جمله برنامه‌های جشنواره گردشگری کشاورزی «ماهی» خواهد بود.

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