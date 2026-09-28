به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هم‌زمان با برنامه‌های هفته گردشگری و در راستای ارتقای دانش تخصصی و توانمندسازی سرمایه انسانی این حوزه، نشست تخصصی «آمار ظرفیت و اشغال مراکز اقامتی و حساب اقماری گردشگری» با حضور مدیران، کارشناسان و علاقه‌مندان حوزه گردشگری در سالن خلیج فارس معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

این نشست به همت دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی معاونت گردشگری و با تدریس دکتر نجفی از مرکز آمار ایران برگزار شد و مدیران و کارشناسان ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها نیز به‌صورت برخط و از طریق ارتباط تصویری در آن مشارکت داشتند.

در این برنامه، مباحث تخصصی مرتبط با نظام آماری گردشگری، شاخص‌های ظرفیت و ضریب اشغال مراکز اقامتی و سازوکار حساب اقماری گردشگری تشریح شد و بر نقش آمارهای دقیق، منسجم و قابل اتکا در شناخت واقع‌بینانه وضعیت گردشگری کشور و هدایت برنامه‌های توسعه‌ای این بخش تأکید شد.

آمار ظرفیت اقامتی؛ مبنای شناخت عرضه و تقاضای گردشگری

ظرفیت مراکز اقامتی و میزان بهره‌برداری از این ظرفیت، از جمله شاخص‌های بنیادین ارزیابی وضعیت عرضه و تقاضای گردشگری به شمار می‌روند که تحلیل صحیح آن‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت زیرساخت‌های اقامتی، الگوی استفاده از امکانات موجود و نیازهای توسعه‌ای مقاصد گردشگری در سطح ملی و استانی ارائه دهد.

در این نشست، اهمیت استانداردسازی فرآیندهای جمع‌آوری، ثبت، پردازش و تحلیل داده‌های مرتبط با مراکز اقامتی مورد توجه قرار گرفت؛ موضوعی که نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش دقت گزارش‌های آماری، امکان مقایسه عملکرد استان‌ها و ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری دارد.

حساب اقماری گردشگری؛ ابزاری برای سنجش سهم گردشگری در اقتصاد ملی

بخش دیگری از این نشست به تبیین جایگاه حساب اقماری گردشگری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سنجش ابعاد اقتصادی گردشگری اختصاص داشت.

حساب اقماری گردشگری با فراهم‌کردن چارچوبی منسجم برای اندازه‌گیری فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری، امکان تحلیل سهم این بخش در اقتصاد کشور، ارزیابی آثار اقتصادی فعالیت‌های گردشگری و فراهم‌سازی مبنایی معتبر برای تصمیم‌گیری‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کند.

در این چارچوب، توسعه نظام آماری گردشگری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی تولید داده، از الزامات اساسی دستیابی به تصویری دقیق‌تر از جایگاه اقتصادی گردشگری و ظرفیت‌های آن در توسعه ملی محسوب می‌شود.

هم‌افزایی ستاد و استان‌ها برای ارتقای نظام آماری گردشگری

در ادامه این نشست، مدیران و کارشناسان حاضر و نمایندگان استان‌ها، پرسش‌ها، چالش‌ها و مسائل اجرایی مرتبط با فرآیند گردآوری، ثبت و تحلیل داده‌های آماری گردشگری را مطرح کردند و به تبادل نظر درباره الزامات و ملاحظات اجرایی این حوزه پرداختند.

تعامل میان مرکز آمار ایران، کارشناسان ستادی و نمایندگان ادارات کل استانی، زمینه مناسبی برای تبیین چالش‌های موجود، انتقال تجربیات اجرایی و تقویت درک مشترک نسبت به ضرورت انسجام و اعتبار داده‌های آماری گردشگری فراهم کرد.

برگزاری این نشست در هفته گردشگری، در امتداد رویکرد توسعه گردشگری هوشمند و داده‌محور، بر اهمیت بهره‌گیری از آمارهای معتبر و تحلیل‌های تخصصی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، پایش و ارزیابی عملکرد این حوزه تأکید دارد.

توسعه زیرساخت‌های آماری، تقویت سازوکارهای هماهنگ گردآوری و تحلیل اطلاعات و ارتقای توانمندی کارشناسان در استفاده از شاخص‌های استاندارد، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر، شناخت عمیق‌تر بازار گردشگری و تدوین برنامه‌های هدفمند متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای مناطق مختلف کشور باشد.

این نشست تخصصی با هدف ارتقای دانش و توانمندی مدیران و کارشناسان گردشگری در حوزه شاخص‌ها و نظام‌های آماری برگزار شد و مشارکت هم‌زمان نمایندگان استان‌ها به‌صورت حضوری و برخط، امکان بهره‌مندی گسترده‌تر از مباحث تخصصی و تقویت پیوند کارشناسی میان ستاد و استان‌ها را فراهم ساخت.

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