مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با تشریح آخرین تصمیمات اتخاذشده برای تعیین تکلیف و ساماندهی مجموعه تاریخی ریسباف اصفهان، تمدید واگذاری این مجموعه را فرصتی مهم برای تسریع در اجرای طرح و تحقق چشم‌انداز موزه‌ای آن دانست و بر ضرورت آغاز هرچه سریع‌تر اقدامات اجرایی تاکید کرد.

استاندار اصفهان با تاکید بر محدودیت زمانی پیش‌رو افزود: فرصت پیش‌رو محدود است و باید در نخستین فرصت، عملیات اجرایی را آغاز کنیم. ازاین‌رو، تسریع در تصمیم‌گیری و ورود جدی به مرحله اجرا، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

او با اشاره به برگزاری نشست با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاونان این وزارتخانه درباره تعیین تکلیف ریسباف گفت: امروز جلسه بسیار خوبی با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاونان وزارتخانه برگزار شد و موضوعات مرتبط با این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

جمالی‌نژاد ادامه داد: هفته گذشته نیز نشستی با شهردار اصفهان و مجموعه مدیریت استان برگزار کردیم و به جمع‌بندی‌هایی رسیدیم. خوشبختانه جمع‌بندی‌های انجام‌شده در سطح استان و وزارتخانه، در یک راستا قرار دارد و این همگرایی و اتفاق‌نظر می‌تواند زمینه‌ساز پیشبرد مؤثر پروژه و دستیابی به نتیجه نهایی باشد.

تشکیل شورای راهبری برای تسریع در اجرای پروژه ریسباف

استاندار اصفهان با اشاره به توافق صورت‌گرفته برای تشکیل شورای راهبری پروژه ریسباف تصریح کرد: مقرر شد شورای راهبری با مشارکت و حضور دستگاه‌های مرتبط، از جمله استانداری، وزارت میراث‌فرهنگی، شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شود تا همه مجموعه‌های مسئول در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای پروژه سهیم باشند.

او با بیان اینکه پیشبرد این طرح نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مسئول است، افزود: قرار است سازوکاری برای پیگیری منظم و مستمر موضوع در نظر گرفته شود و گزارش‌های پیشرفت پروژه نیز هر سه تا چهار ماه یک‌بار به وزیر ارائه شود تا روند اجرا به‌صورت مستمر مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد.

جمالی‌نژاد همچنین از توافق برای تدوین تقویم اجرایی پروژه خبر داد و گفت: مقرر شد تقویم کاری و زمان‌بندی مشخصی برای اجرای مراحل مختلف پروژه تهیه شود تا اقدامات با سرعت، انسجام و نظم بیشتری پیش برود و مجموعه استان نیز با جدیت، روند عملیاتی شدن طرح را دنبال کند.

ریسباف؛ از بلاتکلیفی چنددهه‌ای تا چشم‌انداز جهانی

استاندار اصفهان با اشاره به بررسی ابعاد و مقیاس‌های جهانی مجموعه ریسباف در نشست اخیر خاطرنشان کرد: در این جلسه، گزارش بسیار خوبی درباره مقایسه این مجموعه با نمونه‌ها و مقیاس‌های جهانی ارائه شد و مقرر شد معرفی و ترویج ظرفیت‌های ریسباف نیز به بهترین شکل ممکن انجام شود.

او با تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف این مجموعه تاریخی پس از چندین دهه بلاتکلیفی بیان کرد: همه این اقدامات با هدف آن است که پروژه ریسباف پس از سال‌ها انتظار به سرانجام برسد و بتوانیم در دو تا سه سال آینده، این مجموعه را به‌عنوان یکی از موضوعات و مجموعه‌های بسیار مطرح در سطح جهان معرفی کنیم.

جمالی‌نژاد در پایان با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: تمدید واگذاری، توافق بر سر تشکیل شورای راهبری، تدوین تقویم اجرایی، نظارت مستمر و برنامه‌ریزی برای معرفی جهانی ریسباف، مجموعه اقداماتی است که باید در کنار یکدیگر قرار گیرد تا این پروژه تاریخی از مرحله بلاتکلیفی عبور کند و به جایگاه شایسته خود در عرصه میراث‌فرهنگی و موزه‌داری دست یابد.

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