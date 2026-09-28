به گزارش خبرنگار میراث آریا، احسان حسنی‌نژاد امروز ۶ مهرماه ۱۴۰۵ گفت :برگزاری این تور با هدف معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده گردشگری شهرستان، توسعه گردشگری روستایی و معرفی میراث فرهنگی و صنایع‌دستی منطقه انجام شد.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زرین‌دشت افزود: بافت تاریخی گلکویه به دلیل برخورداری از معماری بومی، چشم‌اندازهای طبیعی و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، از مناطق مستعد توسعه گردشگری در شهرستان زرین‌دشت محسوب می‌شود و معرفی این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و رونق اقتصادی جامعه محلی را فراهم کند.

او ادامه داد: در این برنامه، علاوه بر بازدید از بافت تاریخی و جاذبه‌های طبیعی روستای گلکویه، برنامه‌های متنوعی در حوزه صنایع‌دستی نیز اجرا شد که از جمله آن می‌توان به حضور هنرمندان سفالگر و اجرای زنده سفالگری اشاره کرد. این برنامه فرصتی برای آشنایی گردشگران با مراحل تولید و شکل‌گیری آثار سفالی و توانمندی هنرمندان منطقه فراهم کرد.

حسنی‌نژاد همچنین گفت: گردشگران و شرکت‌کنندگان در این تور از نمایشگاه خراطی چوب نیز بازدید کردند و با هنر سنتی خراطی، آثار تولیدشده توسط هنرمندان و ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان آشنا شدند.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زرین‌دشت با تأکید بر اهمیت پیوند میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی ضمن ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران، زمینه معرفی هنرمندان و صنعتگران بومی، حمایت از تولیدات محلی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جوامع روستایی را فراهم می‌کند.

او افزود: توسعه گردشگری روستایی نیازمند مشارکت مردم محلی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری هر منطقه است و اداره میراث فرهنگی زرین‌دشت در همین راستا، برنامه‌های مختلفی را برای معرفی جاذبه‌های شهرستان و حمایت از هنرمندان و فعالان گردشگری دنبال می‌کند.

این تور با حضور جمعی از علاقه‌مندان، فعالان گردشگری و هنرمندان صنایع‌دستی برگزار شد و شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی گلکویه، از اجرای زنده سفالگری و نمایشگاه خراطی چوب نیز بازدید کردند.

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