۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۵

برگزاری تور گردشگری در بافت تاریخی روستای گلکویه زرین‌دشت به مناسبت هفته گردشگری

برگزاری تور گردشگری در بافت تاریخی روستای گلکویه زرین‌دشت به مناسبت هفته گردشگری

به مناسبت هفته گردشگری تور گردشگری و بازدید از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، هنری و طبیعی روستای تاریخی گلکویه از توابع بخش ایزدخواست شهرستان زرین‌دشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، احسان حسنی‌نژاد امروز ۶ مهرماه ۱۴۰۵ گفت :برگزاری این تور با هدف معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده گردشگری شهرستان، توسعه گردشگری روستایی و معرفی میراث فرهنگی و صنایع‌دستی منطقه انجام شد.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زرین‌دشت افزود: بافت تاریخی گلکویه به دلیل برخورداری از معماری بومی، چشم‌اندازهای طبیعی و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، از مناطق مستعد توسعه گردشگری در شهرستان زرین‌دشت محسوب می‌شود و معرفی این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و رونق اقتصادی جامعه محلی را فراهم کند.

او ادامه داد: در این برنامه، علاوه بر بازدید از بافت تاریخی و جاذبه‌های طبیعی روستای گلکویه، برنامه‌های متنوعی در حوزه صنایع‌دستی نیز اجرا شد که از جمله آن می‌توان به حضور هنرمندان سفالگر و اجرای زنده سفالگری اشاره کرد. این برنامه فرصتی برای آشنایی گردشگران با مراحل تولید و شکل‌گیری آثار سفالی و توانمندی هنرمندان منطقه فراهم کرد.

حسنی‌نژاد همچنین گفت: گردشگران و شرکت‌کنندگان در این تور از نمایشگاه خراطی چوب نیز بازدید کردند و با هنر سنتی خراطی، آثار تولیدشده توسط هنرمندان و ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان آشنا شدند.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زرین‌دشت با تأکید بر اهمیت پیوند میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی ضمن ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران، زمینه معرفی هنرمندان و صنعتگران بومی، حمایت از تولیدات محلی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جوامع روستایی را فراهم می‌کند.

او افزود: توسعه گردشگری روستایی نیازمند مشارکت مردم محلی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری هر منطقه است و اداره میراث فرهنگی زرین‌دشت در همین راستا، برنامه‌های مختلفی را برای معرفی جاذبه‌های شهرستان و حمایت از هنرمندان و فعالان گردشگری دنبال می‌کند.

این تور با حضور جمعی از علاقه‌مندان، فعالان گردشگری و هنرمندان صنایع‌دستی برگزار شد و شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی گلکویه، از اجرای زنده سفالگری و نمایشگاه خراطی چوب نیز بازدید کردند.

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کد خبر 1405070600514
بهپور کریمیان
دبیر مریم قربانی‌نیا

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