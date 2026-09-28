به گزارش میراث آریا، بانک مرکزی در راستای اجرای برنامه حذف چک‌های رمزدار و جایگزینی آن‌ها با چک‌های تضمین شده، از فردا سه شنبه ۷ مهرماه صدور چک رمزدار را در شبکه بانکی متوقف می‌کند.

بر این اساس، بانک‌ها از فردا سه شنبه هفتم مهرماه دیگر مجاز به صدور چک رمزدار برای مشتریان نخواهند بود و باید چک تضمین‌شده را جایگزین این ابزار پرداخت کنند.

این تصمیم در چارچوب برنامه‌ای دو مرحله‌ای برای حذف کامل چک رمزدار از شبکه بانکی اجرایی می‌شود. در مرحله نخست، صدور این چک‌ها متوقف خواهد شد و در مرحله دوم، پذیرش و واگذاری چک‌های رمزدار در سامانه چکاوک نیز ممنوع می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، از اول دی‌ماه ۱۴۰۵ پذیرش (واگذاری) چک‌های رمزدار در سامانه چکاوک نیز ممنوع خواهد شد. بنابراین چک‌های رمزدار صادرشده پیش از این تاریخ، تا زمان اجرای مرحله دوم همچنان در فرآیند موجود قابل استفاده خواهند بود، اما پس از اجرای مرحله دوم، پرداخت این چک‌ها صرفا از طریق مراجعه ذی‌نفع به شعبه مقصد چک و تکمیل فرم‌های مربوط انجام خواهد شد.

چک تضمین‌شده جایگزین چک رمزدار می‌شود

بانک مرکزی تاکید کرده است که با هدف جلوگیری از ایجاد وقفه در امور مشتریان، فرآیند پرداخت چک‌های تضمین شده باید به نحوی اجرا شود که مشابه روال پرداخت چک‌های رمزدار باشد.

چک‌های تضمین شده از طریق سامانه صیاد (پیچک) ثبت صدور می‌شوند و همین موضوع امکان استعلام و بررسی اصالت چک را برای دریافت‌کننده فراهم می‌کند. بانک‌ها نیز موظف شده‌اند مشتریان را نسبت به نحوه استفاده و مزایای این ابزار، از جمله امکان استعلام چک و اطمینان از صحت آن از طریق زیرساخت صیاد، آگاه کنند.

همچنین در زمان واگذاری چک‌های تضمین‌شده در سامانه چکاوک، کنترل‌های سیستمی و تعیین وضعیت چک باید بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد انجام شود تا از عودت غیرموجه این چک‌ها جلوگیری شود.

دو تاریخ مهم برای پایان چک رمزدار

بر اساس برنامه بانک مرکزی، فرآیند حذف چک رمزدار در دو تاریخ دنبال می‌شود؛

- هفتم مهرماه ۱۴۰۵: صدور چک رمزدار ممنوع و بانک‌ها ملزم به صدور چک تضمین‌شده به جای آن می‌شوند.

- اول دی‌ماه ۱۴۰۵: پذیرش و واگذاری چک‌های رمزدار در سامانه چکاوک ممنوع می‌شود و عملاً تبادل این چک‌ها از مسیر سامانه‌ای متوقف خواهد شد.

به این ترتیب، بانک مرکزی در گام نخست صدور چک رمزدار را متوقف و در گام دوم، فرآیند تبادل آن را از سامانه چکاوک حذف می‌کند تا چک تضمین‌شده به عنوان ابزار جایگزین در شبکه بانکی مورد استفاده قرار گیرد.

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