هفته گردشگری؛ نقطه شروع دوباره اقتصاد گردشگری کشور

رضا همتی، معاون گردشگری استان تهران به مناسبت روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری در یادداشتی نوشت: هفته گردشگری امسال می‌تواند فرصتی برای بازنگری در مسیر طی‌شده و مهم‌تر از آن، نقطه شروع دوباره برای اقتصاد گردشگری کشور باشد؛ شروعی که بیش از هر چیز به اعتماد، همدلی، تاب‌آوری و نگاه تازه به آینده نیاز دارد.

روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری را به همه فعالان و تلاشگران این حوزه، به‌ویژه خانواده بزرگ گردشگری استان تهران، صمیمانه تبریک می‌گویم؛ خانواده‌ای که در سال‌های گذشته روزهای دشواری را پشت سر گذاشته، اما همچنان امیدوارانه در میدان حضور دارد.

دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان، مراکز اقامتی و پذیرایی، آموزشگاه‌های گردشگری و دیگر فعالان این صنعت، در سال‌های اخیر با شرایط و چالش‌های مختلفی مواجه بوده‌اند. با این حال، سرمایه ارزشمند گردشگری کشور همچنان پابرجاست و آن سرمایه، انسان‌هایی هستند که به آینده این صنعت باور دارند و برای حفظ و توسعه آن تلاش می‌کنند.

امروز بیش از هر زمان دیگری باید به بازسازی اعتماد گردشگر توجه کنیم. گردشگری بدون اعتماد شکل نمی‌گیرد. مسافر باید با اطمینان مقصد خود را انتخاب کند، خدمات دریافت کند و تجربه‌ای مطلوب از سفر داشته باشد. از سوی دیگر، فعال گردشگری نیز باید نسبت به آینده فعالیت خود اطمینان داشته باشد.

از این منظر، اعتماد مسافر در کنار ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها، یکی از ارکان مهم رونق و توسعه گردشگری است.

در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز متناسب با شرایط موجود، برنامه‌هایی برای حمایت و تقویت این صنعت در نظر گرفته شده است. مدیریت بحران، افزایش تاب‌آوری، بازسازی اعتماد و بازآفرینی برند گردشگری از جمله محورهایی است که می‌تواند مسیر بازگشت گردشگری به شرایط پایدارتر را هموار کند.

البته بازگشت به مسیر رونق، صرفاً با تصمیم‌های دولتی اتفاق نمی‌افتد. بخش خصوصی و جامعه حرفه‌ای گردشگری، در این مسیر نقش محوری دارند. هر برنامه‌ای زمانی موفق خواهد بود که صدای فعالان صنعت شنیده شود و ظرفیت‌های واقعی آنان در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

استان تهران در این میان ظرفیت‌های قابل توجهی دارد؛ استانی که علاوه بر جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، از ظرفیت‌های گردشگری شهری، طبیعی، سلامت، تجاری، نمایشگاهی، رویدادمحور و آموزشی نیز برخوردار است. استفاده درست از این ظرفیت‌ها می‌تواند به تقویت جایگاه تهران در گردشگری کشور کمک کند.

شعار سازمان جهانی گردشگری در سال جاری نیز ما را به بازاندیشی و نگاه به آینده فرا می‌خواند. جهان گردشگری با سرعت در حال تغییر است و فناوری، نوآوری و شیوه‌های جدید ارائه خدمات، بخشی جدایی‌ناپذیر از آینده این صنعت شده‌اند. بنابراین باید ضمن حفظ اصالت و هویت فرهنگی مقاصد، برای استفاده از ظرفیت‌های جدید نیز آماده باشیم.

هفته گردشگری امسال را باید فرصتی برای بازسازی، بازآفرینی و بازگشت بدانیم؛ بازسازی اعتماد، بازآفرینی ظرفیت‌ها و بازگشت تدریجی گردشگری به جایگاه شایسته خود در اقتصاد کشور.

در این مسیر، امید مهم‌ترین سرمایه ماست؛ امیدی که در میان فعالان گردشگری استان تهران به‌وضوح دیده می‌شود.

گردشگری خاموش نیست.

این صنعت روزهای سختی را پشت سر گذاشته است، اما همچنان زنده، پویا و امیدوار به آینده است. وظیفه همه ما این است که با همدلی، برنامه‌ریزی، حمایت از فعالان و ایجاد اعتماد، زمینه بازگشت و شکوفایی دوباره آن را فراهم کنیم.

فرارسیدن روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری را به همه فعالان، متخصصان، کارآفرینان و تلاشگران عرصه گردشگری کشور و به‌ویژه استان تهران تبریک می‌گویم و برای همه آنان در مسیر ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای گردشگری ایران آرزوی موفقیت دارم.

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