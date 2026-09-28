به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده اظهار کرد: مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی، گردشگری و آیینی در روستاهای شهرستان قاینات با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستاها، پاسداشت آیین‌ها و سنت‌های بومی، حمایت از جوامع محلی و کمک به رونق گردشگری شهرستان، به همت بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر، اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران و با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات پیش‌بینی و در حال اجراست.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: بر اساس تقویم تدوین‌شده، آیین شکرگزاری برداشت زرشک و زعفران، آیین گردشگری برداشت آلو در روستای کره، جشنواره ورزشی و جشنواره انار در روستای نیگ، آیین محلی پخت کلوچه قاینی و گرامی‌داشت روز روستا در روستای زول و همچنین جشنواره زرشک و زعفران در روستای بیهود برگزار می‌شود.

او ادامه داد: جشنواره غذاهای محلی و نواهای محلی در منزل تاریخی قارنی و آیین‌های گردشگری نان و زرشک نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است که در برخی روستاهای شهرستان، به‌صورت مستمر و در آخر هفته‌ها تا پایان مهرماه برگزار خواهد شد.

عباس‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های متنوع فرهنگی و طبیعی روستاهای قاینات گفت: برگزاری این رویدادها فرصتی برای معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌های روستایی، ایجاد زمینه حضور گردشگران در مناطق روستایی و رونق فعالیت‌های مرتبط با گردشگری و صنایع‌دستی است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات خاطرنشان کرد: مشارکت روستاییان، تولیدکنندگان و بهره‌برداران محلی، هنرمندان و فعالان حوزه گردشگری در برگزاری این برنامه‌ها، نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های شهرستان و تقویت اقتصاد جوامع محلی دارد.

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