۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۸

هم‌زمان با هفته گردشگری:

آغاز فرآیند تجهیز و مرمت موزه مردم‌شناسی شهر گلمکان در شهرستان گلبهار

آغاز فرآیند تجهیز و مرمت موزه مردم‌شناسی شهر گلمکان در شهرستان گلبهار

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلبهار گفت: هم‌زمان با فرارسیدن هفته گردشگری و با حضور مسئولان این شهرستان و بخش گلمکان، آیین آغاز فرآیند تجهیز، مرمت و احیای «موزه مردم‌شناسی شهر گلمکان» برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی اکبر احمد زاده امروز دوشنبه ششم مهر ماه ۱۴۰۵ در این مراسم اظهار کرد: با توجه به وضعیت کالبدی و آسیب‌های واردشده به ساختمان این بنا در طول سالیان گذشته، فاز نخست این پروژه حیاتی در قالب «مطالعات تخصصی مرمت و بازآفرینی فضا» با همراهی کارشناسان میراث فرهنگی کلید خورد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلبهار ادامه داد: در گام‌های بعدی، اجرای عملیات جامع مرمت اضطراری سازه و تجهیز استاندارد اتاق‌های نمایش اشیاء در دستور کار قرار می‌گیرد.

او تصریح کرد: امیدواریم با بهره‌برداری شایسته از این مجموعه، گلمکان به یکی از قطب‌های پویای گردشگری فرهنگی و تاریخی منطقه تبدیل نماید.

احمدزاده با بیان این که این موزه نخستین موزه شهرستان گلبهار است، گفت: این پروژه با مشاوره های فنی کارشناسان میراث‌فرهنگی و  کمک‌های مالی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلمکان انجام خواهد شد.

شهر گلمکان در فاصله ۴۵ کیلومتری شهر مشهد، مرکز بخش گلمکان و یکی از مناطق شهری شهرستان گلبهار است، شهر گلمکان از شمال به جاده مشهد چناران از جنوب به رشته کوه‌های بینالود از غرب به روستای خیج و جمعاب و شرق به روستاهای تاریخی اسجیل و دولت آباد منتهی می‌شود.

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کد خبر 1405070600518
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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